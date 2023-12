Pracownicy urzędu wyrzucili flagi do kontenera na śmieci. Prezydent zawiadomił prokuraturę

Nawet rok pozbawienia wolności grozi urzędnikom magistratu w Puławach (woj. lubelskie), którzy wyrzucili do kontenera na odpady dwa worki z flagami państwowymi i flagami miejskimi, uznając, że są już zużyte. Prezydent miasta złożył zawiadomienie do prokuratury. Flag nie rozcięto bowiem w celu rozdzielenia barw narodowych ani nie dopilnowano, żeby zostały spalone w miejscu niepublicznym.

Leżały w kontenerze, do którego dostęp miały osoby postronne

"Pracownicy ci, wykonując obowiązki służbowe związane z przygotowaniem miasta do Narodowego Święta Niepodległości, dokonali przeglądu flag wykorzystywanych przez urząd i część z nich, które uznali za zużyte, przeznaczyli do likwidacji" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie puławskiego magistratu.

Dostali kary porządkowe. Mogą ponieść dalsze konsekwencje

Prezydent skierował do Prokuratury Rejonowej w Puławach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - publiczne znieważenie symbolu państwowego (za co grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku) lub wykroczenia – naruszenia przepisów o symbolach RP (grozi za to kara aresztu albo grzywny).