Policja zatrzymała 37-latka podejrzanego o rozbój na 90-latku z Puław (woj. lubelskie), który poprosił go o pomoc w dojściu do przystanku autobusowego. Ten owszem go odprowadził, ale zażądał za to pieniędzy. Gdy 90-latek odmówił, mężczyzna miał zacząć go szarpać i ukraść portfel z pieniędzmi, kartą do bankomatu i dokumentami.