Uruchomił hamulec ręczny w pociągu, został zatrzymany. Miał przy sobie rosyjskie dokumenty

"Dziś przed godziną 16.00 na stacji kolejowej w Puławach policjanci pełniący służbę w ramach operacji TOR zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii" - poinformowała lubelska policja. Mężczyznę zatrzymano po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w wagonie towarowym pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się między wagonami.

"Policjanci na miejscu ujawnili przy zatrzymanym torbę z zawartością między innymi telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego, kart SIM, powerbanku oraz dokumentów w języku rosyjskim" - poinformowano.

Jak przekazała policja, o zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Na miejscu trwają czynności służb.

