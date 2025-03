Był pod wpływem amfetaminy, uderzył w radiowóz, uciekał przed policją. Nagranie

Na koniec próbowali uciec pieszo

Ma dwa sądowe zakazy

Będzie odpowiadał w warunkach recydywy

"Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: za posiadanie substancji psychotropowej, za co grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, grozi mu za to do 7,5 roku więzienia, oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy i 4-CMC oraz niestosowanie się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, za co grozi mu kara również do 7,5 roku pozbawienia wolności" - wylicza kom. Rejn-Kozak.