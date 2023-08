Kobieta i trzyletnie dziecko potrąceni na przejściu dla pieszych. Policja: kierowca prawdopodobnie wjechał na czerwonym świetle

czytaj dalej

Przed wyborami władza interweniowała, jak mogła, by ceny były jak najniższe. Do tego doszła solidna dawka rozdawnictwa, by wydawało się, że wszędzie jest drogo, ale tam nie. Efekt? Populiści wybory wygrali. Teraz inflacja na Węgrzech jest najwyższa w Europie. Jak mówią eksperci - Orban zrealizował przepis na katastrofę.