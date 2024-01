W eksplozji rakiety zginęło dwóch mężczyzn. Śledztwo zawieszone

czytaj dalej

We wtorek do Kancelarii Prezydenta trafiły akta od prokuratora generalnego związane z postępowaniem ułaskawieniowym Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. O godzinie 17.30 prezydent Andrzej Duda ma wydać oświadczenie - poinformowała KPRP. Jeżeli wszystko to, co mówił Andrzej Duda, jest prawdą, dzisiaj pan Wąsik i Kamiński wyjdą z więzienia - powiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Relacja w tvn24.pl.