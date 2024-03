Prezydent Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) Michał Litwiniuk zakazał protestu rolników na obwodnicy miasta. Jako powód wskazał względy bezpieczeństwa, bo – jak powiedział - zgromadzeni blokowaliby dojazd chorym do szpitala wojewódzkiego czy pogotowia. Obwodnica stanowi odcinek drogi krajowej numer 2 między Warszawą a granicą z Białorusią.

- Wpłynęły wnioski od organizacji rolniczych na zorganizowanie blokady naszej obwodnicy w trzech różnych miejscach, na skrzyżowaniach z ulicą Warszawską i Janowską oraz aleją Solidarności. Wpłynęły te wnioski na siedem dni protestów: od 20 do 26 marca – przekazał w sobotę Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej, podczas briefingu prasowego.

Skrzyżowania byłyby blokowane permanentnie. Ruch byłby wznawiany co godzinę na 15 minut. Prezydent wydał zakaz zorganizowania tego protestu.

Prezydent: paraliż miasta i subregionu

Według wyliczeń Litwiniuka, każdym z tych skrzyżowań, które planowano zablokować, przejeżdża codziennie od 10 do 20 tys. samochodów a kolejne dziesiątki tysięcy korzystają z obwodnicy w ruchu tranzytowym.

Ruch jest już utrudniony z powodu kolejki tirów do granicy

Według niego, zgromadzeni blokowaliby dojazd chorym do wojewódzkiego szpitala, pogotowia, kilkudziesięciu przychodni, punktów rehabilitacji, fizjoterapii, a także mieszkańcom do komendy policji, straży pożarnej i garnizonu wojskowego.

Przypomniał też, że ruch drogą krajową już teraz jest utrudniony z powodu kolejki tirów do przejścia granicznego z Białorusią.

- W swoich słusznych sprawach rolnicy mają prawo protestować, nie bronimy im tego, tylko apelujemy, prosimy i zachęcamy: realizujcie drodzy państwo to prawo na innych odcinkach przebiegu drogi krajowej niż właśnie na tym przez was – z nieznanych przez nas powodów – wybranym – podkreślił Litwiniuk apelując do "poczucia odpowiedzialności" organizatorów.