Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Katastrofa samolotu podczas akcji gaśniczej. Pierwsze informacje z prokuratury

|
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Nagranie krążące w internecie, które ma przedstawiać katastrofę Dromadera - wideo bez dźwięku
Źródło: Internauta
Trwają oględziny miejsca katastrofy Dromadera - samolotu, który brał udział w akcji gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. W wyniku rozbicia się maszyny zginął pilot. Prokuratura poinformowała, że śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.

We wtorek wieczorem podczas akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy- Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wypadku zginął pilot maszyny. Maszyna wystartowała z Warszawy po godzinie 19, a o godzinie 20.41 zniknęła z radarów

Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"

Polska

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies" - napisano po katastrofie na profilu Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera"

Polska

Śledztwo prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował w środę, że śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, w której zginęła jedna osoba. Od rana prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia przez prokuratorów. Jest także biegły z zakresu medycyny sądowej. Oględziny będą kontynuowane także z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Śledczy zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także zgromadzić potrzebną dokumentację i przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. - To wszystko ma na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i jego przyczyn oraz ewentualnie rozważenie, czy ktoś powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialność karną - wyjaśnił rzecznik.

Ponad 400 strażaków na miejscu. W akcji śmigłowiec Black Hawk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ponad 400 strażaków na miejscu. W akcji śmigłowiec Black Hawk

Nie wykluczył, że ewentualne śledztwo w sprawie samego pożaru lasu w Puszczy Solskiej będzie również prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.

Na porannym briefingu w Józefowie (pow. biłgorajski) szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że za wcześnie mówić o szczegółach katastrofy lotniczej w czasie akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie, a prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą badać, co było przyczyną "tego strasznego wypadku".

Potężny pożar na Lubelszczyźnie

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 hektarów. W akcji bierze udział kilkuset strażaków oraz śmigłowce i samoloty gaśnicze. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet dobę.

Ogień objął część Puszczy Solskiej, w której znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Udostępnij:
Tagi:
LubelskiesamolotyStraż pożarnaProkuraturaZamość
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Giorgia Meloni, premierka Włoch
"Mogą oszukiwać, manipulować i uderzać w każdego". Meloni ostrzega
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji Defence24 Days
Kosiniak-Kamysz: przemysł zbrojeniowy powinien pracować 24 godziny na dobę
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rynek wtórny w Polsce. "Trójmiasto liderem wzrostów"
BIZNES
Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki
Kaczyński "już nie wskazałby Czarnka". Miał innego faworyta
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan
Morawiecki miał "propozycję" dla Kaczyńskiego. Znamy kulisy
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMikołaj Gątkiewicz
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB w związku z pożarem na Lubelszczyźnie
METEO
tokio japonia gielda shutterstock_2422461199
Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę
BIZNES
Rosyjski pawilon na Biennale
"Nie ustąpimy miejsca Rosji"
Świat
MV Hondius u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka
Nie chcą wpuścić statku z hantawirusem. Apelują do premiera
Świat
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
shutterstock_2189312875
Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat
BIZNES
Polska przekaże Ukrainie środki z SAFE? To fake news
SAFE dla Polski, ale pieniądze dla Ukrainy? MON odpowiada
Michał Istel
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
METEO
departament-stanu
USA sprzeda systemy bojowe Ukrainie. Koszt będzie wysoki
BIZNES
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
WARSZAWA
Ormuz – cieśnina
Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
BIZNES
Trump
Dzieci ziewały, Trump wygłaszał "tyradę"
Świat
imageTitle
Zaskakująca decyzja. Dziennikarze musieli być w szoku
EUROSPORT
Ostatni start Dromadera
Samolot "ostro poszedł w dół". Ekspert analizuje nagranie
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach
BIZNES
shutterstock_2463473339
Diagnoza, po której seks przestaje być już taki sam. O tym pacjenci wstydzą się mówić lekarzom
Zdrowie
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stało po planowej operacji? Dlaczego nagle zmarła 20-latka?
Trójmiasto
1 godz
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Awantura między ministrami. "Donald Tusk musiał ratować sytuację"
Podcast polityczny
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Oszust pisał do seniorki co kilka minut
"Po co taki młody chłopak pisze do starszej pani, no durny!"
Klaudia Ziółkowska
HEJT I UKLADY PO KARKONOSKU_TVN24+_POPR-0011
Nieoficjalnie: kontrola CBA po reportażu "Superwizjera"
Pożar lasu w okolicach miejscowości Józefów
Pomoc leśników przy pożarze. Przecinają drogę pożarowi
imageTitle
Do niego należy przyszłość. Ekspert o rewelacji ostatnich miesięcy
EUROSPORT
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
METEO
imageTitle
Spięcie na koniec półfinału. Starli się byli koledzy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica