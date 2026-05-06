Katastrofa samolotu podczas akcji gaśniczej. Pierwsze informacje z prokuratury
We wtorek wieczorem podczas akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy- Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wypadku zginął pilot maszyny. Maszyna wystartowała z Warszawy po godzinie 19, a o godzinie 20.41 zniknęła z radarów
"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies" - napisano po katastrofie na profilu Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej lotniska Warszawa-Babice.
Śledztwo prokuratury
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował w środę, że śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, w której zginęła jedna osoba. Od rana prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia przez prokuratorów. Jest także biegły z zakresu medycyny sądowej. Oględziny będą kontynuowane także z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Śledczy zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także zgromadzić potrzebną dokumentację i przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. - To wszystko ma na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i jego przyczyn oraz ewentualnie rozważenie, czy ktoś powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialność karną - wyjaśnił rzecznik.
Nie wykluczył, że ewentualne śledztwo w sprawie samego pożaru lasu w Puszczy Solskiej będzie również prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.
Na porannym briefingu w Józefowie (pow. biłgorajski) szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że za wcześnie mówić o szczegółach katastrofy lotniczej w czasie akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie, a prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą badać, co było przyczyną "tego strasznego wypadku".
Potężny pożar na Lubelszczyźnie
Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 hektarów. W akcji bierze udział kilkuset strażaków oraz śmigłowce i samoloty gaśnicze. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet dobę.
Ogień objął część Puszczy Solskiej, w której znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP