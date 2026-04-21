Konar przygniótł 43-latka, mężczyzna nie przeżył
Do wypadku doszło w poniedziałek (20 kwietnia) około godziny 14 w kompleksie leśnym między Bełżcem a Chyżem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letni mieszkaniec gminy Narol, wykonując prace związane z wycinką drzew, został przygnieciony przez spadający konar. Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - poinformowała młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.
