Lublin Konar przygniótł 43-latka, mężczyzna nie przeżył Oprac. Martyna Sokołowska |

Do jednego z wypadków doszło w powiecie tomaszowskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w poniedziałek (20 kwietnia) około godziny 14 w kompleksie leśnym między Bełżcem a Chyżem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letni mieszkaniec gminy Narol, wykonując prace związane z wycinką drzew, został przygnieciony przez spadający konar. Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Tragiczny wypadek w lesie Źródło: KPP Tomaszów Lubelski

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - poinformowała młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.