Zatrzymali go w Hiszpanii. Był poszukiwany za udział w zorganizowanych grupach przestępczych Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Na trop poszukiwanego wpadli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ukrywał się w Hiszpanii.

55-latek z powiatu tomaszowskiego poszukiwany był od jesieni 2024 roku dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i dwoma listami gończymi. Chodziło o udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych.

Dostał wyrok dwóch i pół roku więzienia

"Pierwsza z nich w latach 2009 i 2010 zajmowała się popełnianiem przestępstw polegających na potwierdzaniu fikcyjnych wywozów towarów poza granicę Unii Europejskiej, czym popełniali przestępstwa skarbowe, polegające na uszczuplaniu należności publicznoprawnych. Za udział w tej grupie został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na dwa lata i sześć miesięcy więzienia" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Z kolei druga zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza, w której (jak wynika z ustaleń) 55-latek brał udział działała od maja do września 2022 roku na terenie Polski, Ameryki Południowej, Niemiec i Afryki.

Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności

"Grupa miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnienia przestępstw polegających na przywozie na terytorium Unii Europejskiej z terytorium Ameryki Południowej i Afryki znacznych ilości środków odurzających i uczestniczyła w obrocie znacznymi ilościami narkotyków poprzez ich przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, dostawy, przetwarzanie w miejscach do tego przystosowanych. Grupa przemyciła co najmniej ponad tonę narkotyków. Za udział w tej grupie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zastosowała wobec 55-latka tymczasowe aresztowanie. Grozi mu za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności" – zaznacza podkom. Karbowniczek.

Działania lubelskich "łowców głów" przy ścisłej współpracy z policjantami z Hiszpanii i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 55-latka do Polski.

