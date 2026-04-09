Lublin

Ukradł 40 ton destruktu asfaltowego. Gdy weszli na jego posesję, poczuli "łup" pod stopami

Na placu budowy doszło do kradzieży
Powiat rycki. Odpowie za kradzież 40 ton destruktu asfaltowego. "Łup" znaleźli na jego posesji
Źródło: KPP Ryki 
32-letni mieszkaniec powiatu ryckiego (Lubelskie) odpowie za kradzież 40 ton destruktu asfaltowego. Z ustaleń wynika, że towar wywoził pod osłoną nocy z placu budowy drogi. Używał do tego ciągnika z przyczepką. Policjanci znaleźli "łup" na jego posesji. Był starannie rozsypany i wyrównany.

Zgłoszenie wpłynęło blisko dwa tygodnie temu. Ktoś kradł z terenu budowy destrukt asfaltowy, wykorzystywanego jako podsypka przez firmę prowadzącą prace drogowe w gminie Ułęż.

Łącznie zniknęło około 40 ton materiału. Z ustaleń wynikało, że do kradzieży dochodziło pod osłoną nocy.

Źródło: KPP Ryki

Ciągnikiem z przyczepką

​Policjanci trafili na trop mieszkańca powiatu ryckiego.

"Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna używał ciągnika rolniczego z przyczepą, by sukcesywnie wywozić łup i transportować go bezpośrednio do swojego gospodarstwa" - pisze w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Źródło: KPP Ryki

Grozi mu do pięciu lat więzienia

​Gdy policjanci weszli na teren wytypowanej posesji, nie mieli żadnych wątpliwości. Skradziony towar znajdował się bezpośrednio pod ich stopami - był już starannie rozsypany i wyrównany na podwórku.

​"W trakcie czynności policjanci zastali na miejscu podejrzewanego 32-letniego mężczyznę" - zaznacza asp. Filipek.

Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży mienia na szkodę firmy drogowej. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Włamał się, ukradł durszlak i łyżkę, a na koniec zasnął
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Włamał się, ukradł durszlak i łyżkę, a na koniec zasnął

Białystok
OGLĄDAJ: Hołownia o "teatralnych gestach". "Skończy się tym, że będą dwa Trybunały"
Hołownia

Hołownia o "teatralnych gestach". "Skończy się tym, że będą dwa Trybunały"
WYDANIE SPECJALNE

Hołownia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

PolicjaLubelskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"
WARSZAWA
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zdrowie obowiązkowe w szkole. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu
Piotr Wójcik
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Polska
Seniorzy
Twój adres a długość życia. Naukowcy wykazali związek
Zdrowie
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
TK
Sędziowie TK złożyli ślubowanie w Sejmie
RELACJA
Znaleźli ponad 7500 paczek nielegalnych papierosów
Podejrzani o przemyt papierosów balonami. Polak i Białorusin w areszcie
Białystok
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
BIZNES
patric
Nie żyje Michael Patrick. Miał 35 lat
Kultura i styl
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
KONKRET24
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
METEO
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem"
WARSZAWA
Stacja paliw, benzyna
Duża zmiana. Ceny paliw w piątek
BIZNES
imageTitle
Kupili drogie bilety, dostaną gorsze miejsca
EUROSPORT
Paweł Pawlikowski podczas Cannes 2019
Film Pawła Pawlikowskiego z szansą na Złotą Palmę
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Chorobę matki trzymała w tajemnicy cały sezon
EUROSPORT
Ukradł złoty pierścionek (zdjęcie ilustracyjne)
Kiedy kolega wyszedł, okazało się, że z pudełeczka zniknął drogi pierścionek
Białystok
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
WARSZAWA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie sędziów
Polska
shutterstock_2400870091 Zbliżenie dłoni starszego mężczyzny trzymającego laskę. Problemy osób starszych, niepełnosprawność, beznadzieja
92-latek strzałem z dubeltówki zabił siostrę. Jest opinia psychiatrów
Kraków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
METEO
imageTitle
"Kolosalny błąd" w Barcelonie
EUROSPORT
imageTitle
"Umieram. Powiedz naszemu synowi, że go kocham"
EUROSPORT
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Nowe dane z USA. Wskaźnik spadł do rekordowo niskiego poziomu
Świat
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
WARSZAWA
Rosyjski Ił-20
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Polskie myśliwce w akcji
Polska
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
BIZNES

