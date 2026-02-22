Logo strona główna
Lublin

Za cel obrał domy oraz plebanię. Policja: kradł ekspresy do kawy, telewizory

Odpowie za sześć włamań
Powiat lubelski. Zatrzymali podejrzanego o serię włamań
Źródło: KPP Radzyń Podlaski
Policja zatrzymała 30-latka, która odpowie za serię włamań na terenie powiatu lubelskiego, do których dochodziło od października. Z pięciu domów oraz plebanii znikły ekspresy do kawy, elektronika, telewizory oraz sprzęt RTV. Część rzeczy już odzyskano.

Pierwsze zgłoszenia o włamaniach policja otrzymała jeszcze w październiku. Wkrótce pojawiały się kolejne.

"Sprawca obrał sobie za cel kilka miejscowości na terenie powiatu lubelskiego. Kradł ekspresy do kawy, elektronikę, telewizory oraz sprzęt RTV. Włamywał się do domów oraz do plebanii" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Odpowie za sześć włamań
Odpowie za sześć włamań
Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Miał przy sobie narkotyki

Łącznie odnotowano sześć włamań. Straty to przeszło 50 tys. zł.

Z ustaleń policji wynika, że za wszystkim stał 30-latek z Lublina. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał przy sobie narkotyki.

Policjanci odzyskali już część skradzionego mienia, natomiast podejrzany usłyszał zarzuty dokonania sześciu kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Odzyskali część skradzionego mienia
Odzyskali część skradzionego mienia
Źródło: KPP Radzyń Podlaski
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku

Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku

WARSZAWA
Weszli nocą do mieszkania 88-latki i zażądali pieniędzy

Weszli nocą do mieszkania 88-latki i zażądali pieniędzy

Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Radzyń Podlaski

