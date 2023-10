Został skazany za zabójstwo ojca. Nie stawił się do więzienia. Policja go zatrzymała. "Był zaskoczony" 

34-letni Kamil M. z gminy Niemce (woj. lubelskie) został w 2021 roku uniewinniony od zarzutu zabójstwa ojca. W czerwcu sąd skazał go jednak na osiem lat pozbawienia wolności. Ten nie stawił się do zakładu karnego. Ukrywał się przed policją.

Ojciec miał się na niego rzucić w przedpokoju

Do zabójstwa doszło 19 sierpnia 2020 roku ok. godz. 22-23 w przedpokoju domu w gminie Niemce. Według relacji oskarżonego, który był jedynym świadkiem zajścia, ojciec rzucił się na niego, obalił go i przycisnął do podłogi. Wcześniej Kamil M. chwycił nóż. Ojciec zaczął dusić syna.