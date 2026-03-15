Lublin

Jego samochód znaleziono w okolicy jeziora. W akcji psy tropiące i dron

Zaginiony Robert Wesołowski
Do zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim
Źródło: Google Earth
Policjanci, strażacy, rodzina, znajomi oraz mieszkańcy kontynuują poszukiwania 33-letniego Roberta Wesołowskiego. Mężczyzna zaginął 13 marca, a jego samochód odnaleziono w okolicy jeziora Piaseczno w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie.

Akcję prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Lublinie. - W działaniach uczestniczą również druhowie ochotniczych straży pożarnych, bliscy zaginionego oraz mieszkańcy. Wykorzystujemy między innymi psy tropiące i drona - informują policjanci.

To kolejny dzień poszukiwań zaginionego mężczyzny
Źródło: Policja Lubelska

Służby sprawdzają tereny wokół jeziora, pobliskie lasy oraz drogi dojazdowe.

Zaginiony ma około 190 centymetrów wzrostu, ciemne włosy i jasne, niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemną zimową kurtkę, jasne jeansy oraz sportowe buty typu adidasy.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o zaginionym, o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Zaginiony Robert Wesołowski
Źródło: Policja Lubelska

Opracowała Martyna Sokołowska /tok

Dowiedz się więcej:

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubelska

