Jego samochód znaleziono w okolicy jeziora. W akcji psy tropiące i dron

Do zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akcję prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Lublinie. - W działaniach uczestniczą również druhowie ochotniczych straży pożarnych, bliscy zaginionego oraz mieszkańcy. Wykorzystujemy między innymi psy tropiące i drona - informują policjanci.

Służby sprawdzają tereny wokół jeziora, pobliskie lasy oraz drogi dojazdowe.

Zaginiony ma około 190 centymetrów wzrostu, ciemne włosy i jasne, niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemną zimową kurtkę, jasne jeansy oraz sportowe buty typu adidasy.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o zaginionym, o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Zaginiony Robert Wesołowski Źródło: Policja Lubelska

Opracowała Martyna Sokołowska /tok