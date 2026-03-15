Jego samochód znaleziono w okolicy jeziora. W akcji psy tropiące i dron

Akcję prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Lublinie. - W działaniach uczestniczą również druhowie ochotniczych straży pożarnych, bliscy zaginionego oraz mieszkańcy. Wykorzystujemy między innymi psy tropiące i drona - informują policjanci.
Służby sprawdzają tereny wokół jeziora, pobliskie lasy oraz drogi dojazdowe.
Zaginiony ma około 190 centymetrów wzrostu, ciemne włosy i jasne, niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemną zimową kurtkę, jasne jeansy oraz sportowe buty typu adidasy.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o zaginionym, o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.
