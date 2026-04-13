Lublin Strzelił do 19-latka, trafił go w tył głowy

Do zdarzenia doszło w powiecie kraśnickim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu kraśnickiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 44-letni mężczyzna groził 19-latkowi, a następnie oddał strzał z broni pneumatycznej, trafiając go w tył głowy.

Broń, z której 41-latek strzelił w głowę 19-latka Źródło: KPP w Kraśniku

"Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli broń pneumatyczną oraz kulki. Pokrzywdzony 19-latek nie odniósł poważnych obrażeń" - przekazał aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała. Jak ustalili funkcjonariusze, działał w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: KPP w Kraśniku

Mężczyźnie grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.