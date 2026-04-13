Strzelił do 19-latka, trafił go w tył głowy
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu kraśnickiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 44-letni mężczyzna groził 19-latkowi, a następnie oddał strzał z broni pneumatycznej, trafiając go w tył głowy.
"Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli broń pneumatyczną oraz kulki. Pokrzywdzony 19-latek nie odniósł poważnych obrażeń" - przekazał aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała. Jak ustalili funkcjonariusze, działał w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Mężczyźnie grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.
