czytaj dalej

Tak zwane babciowe miało dać finansową ulgę aktywnym zawodowo rodzicom, ale już teraz są miejsca, gdzie opłaty za żłobek wzrosną. W Koszalinie aż trzykrotnie, bo - jak tłumaczą władze miasta - "budżet się nie spina". Choć część podwyżki pokryje rządowy program, to rodzice i tak zapłacą więcej. Co na to ministerstwo rodziny? Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.