Lubelskie Kobieta jechała "wężykiem" z czteroletnim dzieckiem. Wcześniej straciła prawo jazdy za alkohol Oprac. Tomasz Mikulicz |

Powiat janowski. Zatrzymali pijaną 36-latkę. Jechała "wężykiem" z czteroletnim dzieckiem Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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W sobotnie popołudnie policja dostała zgłoszenie o kierującej Mazdą, która na terenie jednej z miejscowości powiatu janowskiego jechała "wężykiem". Zauważył ją inny uczestnik ruchu.

Okazało się, że kierownicą siedziała 36-latka, która przewoziła swoje czteroletnie dziecko. Pierwsze próby przebadania na zawartość alkoholu w organizmie wskazywały blisko trzy promile, a pozostałe ponad trzy.

Świadek zauważył, jak kobieta jechała "wężykiem" Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Dziecko nie miało żadnych obrażeń

"Kobieta nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ straciła je za jazdę samochodem po pijanemu" - pisze w komunikacie aspirant sztabowy Barbara Moskal z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Dziecko, które znajdowało się w aucie, zostało przebadane przez lekarza, który nie stwierdził żadnych obrażeń. Przekazano je rodzinie.

Była pijana, przewoziła czteroletnie dziecko Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Sprawą zajmie się też sąd rodzinny

Auto trafiło natomiast na parking policyjny. Sąd może orzec jego przepadek.

"Dokumentacja dotycząca tego zdarzenia trafi nie tylko do sądu karnego ale i rodzinnego. Funkcjonariusze sprawdzą czy kobieta swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła dziecko na utratę życia i zdrowia" - zaznacza asp. szt. Moskal.