Miał wykorzystać seksualnie czteroletnią córkę

Z danych GUS wynika, że mediana przy wynagrodzeniach w Polsce wynosi ponad 6500 złotych brutto - to o blisko jedną czwartą mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Najwięcej zarabia się w dużych firmach. 10 procent najwięcej zarabiających dostało w marcu co najmniej 14 tysięcy brutto. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.