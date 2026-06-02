Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Podpalił mężczyznę, synowi groził śmiercią. 47-letni żołnierz usłyszał zarzuty

|
Do zdarzenia doszło w Podzamczu
Podpalił mężczyznę, nie pozwalał mu pomóc. Zatrzymany 47-letni żołnierz usłyszy zarzuty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
47-letni żołnierz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i kierowania pod adresem swojego syna gróźb pozbawienia życia - ustalił portal tvn24.pl. Jeszcze dzisiaj sąd ma zdecydować o areszcie dla mężczyzny. Resztę życia mężczyzna może spędzić w więzieniu.

47-latek usłyszał dwa zarzuty. - Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu, za co grozi mu od piętnastu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. Drugi zarzut odnosi się do kierowania gróźb karalnych wobec swojego syna - przekazał w rozmowie z tvn24.pl prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jak dodał, podejrzany "werbalnie" przyznał się do popełnienia czynu, jednak w złożonych wyjaśnieniach zasłaniał się niepamięcią. - Twierdził, że nie pamięta momentu, w którym miał oblać pokrzywdzonego benzyną, i zaprzeczał, by działał z zamiarem pozbawienia go życia - dodał prokurator.

Do sądu skierowany został wniosek o zastosowanie aresztu wobec 47-latka, który ma być rozpatrzony jeszcze dzisiaj.

Do zdarzenia doszło w Podzamczu
Do zdarzenia doszło w Podzamczu
Źródło zdjęcia: TVN24

Stan ofiary bardzo ciężki

Ranny mężczyzna znajduje się w szpitalu. Jak przekazał nam prokurator Kozak, jego stan jest ciężki. Ma poparzone 70 procent ciała, jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. - Rokowania są mocno niesprzyjające - dodał.

Na razie śledczy nie znają motywu działania sprawcy. - Będą przedmiotem badań i ustaleń. Mężczyzna zostanie też przebadany przez biegłych psychologów i psychiatrów, którzy ocenią, czy w chwili popełniania czynu był on poczytalny - powiedział nam prokurator.

Żołnierz miał oblać benzyną i podpalić mężczyznę. Został zatrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żołnierz miał oblać benzyną i podpalić mężczyznę. Został zatrzymany

Podpalił mężczyznę i nie pozwalał mu pomóc

Do zdarzenia doszło w niedzielę (31 maja) w Podzamczu w powiecie łęczyńskim. Dwóch mężczyzn naprawiało tam samochód, gdy na miejsce podjechał 47-letni ojciec jednego z nich, zawodowy żołnierz.

- Wywiązała się między tym żołnierzem a drugim z mężczyzn sprzeczka, która zakończyła się oblaniem tego mężczyzny przez żołnierza benzyną, a następnie podpaleniem - mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

47-latek następnie utrudniał udzielenie pomocy płonącemu mężczyźnie. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po pościgu policji.

Wydalony ze służby

Żołnierz pełnił służbę w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. "Zdarzenie to nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych. Niezależnie od prowadzonych czynności, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej" - poinformowali Terytorialsi na portalu X.

Jak podkreślono, "w Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
23 min
bojan smieci 3
Zakopują śmieci, zgarniają miliony. Kulisy mafii śmieciowej
Bliżej
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaProkuraturaLubelskieWojska Obrony Terytorialnej
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
NBP
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
Polska
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Świat
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Polska
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom
Księgowa okradała kasę. Kobieta stanie przed sądem, a z nią siedem innych osób
Szczecin
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Burzowo
Gdzie jest burza?
METEO
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat zawieszony po aresztowaniu. "To jest naprawdę ewenement"
WARSZAWA
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Polska
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
shutterstock_569637913
UOKiK stawia zarzuty Dino. "Praktyki kojarzące się z XIX wiekiem"
BIZNES
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Polska
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Co z ratami kredytów po decyzji RPP?
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica