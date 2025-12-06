Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin
|

Dużo mniej migrantów na granicy. "Liczby maleją z dnia na dzień"

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Jak wygląda sytuacja na granicy
Jak wygląda sytuacja na granicy
Źródło: Małgorzata Klemens / Stowarzyszenie Egala
Uszczelnienie bariery na granicy, spadek temperatury w związku ze zbliżającą się zimą, a może swego rodzaju wdzięczność białoruskiego reżimu za otwarcie dwóch przejść granicznych, które były zamkniętych od kilku lat? Niezależnie od tego, który z tych czynników - a może każdy po trochu - przeważył, spada liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Potwierdzają to zarówno strażnicy graniczni, jak i aktywiści. Wszyscy zastanawiają się jednak, co dalej? Czy to tylko chwilowy spadek, czy może jednak trwała zmiana?  Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W listopadzie 2025 roku Straż Graniczna odnotowała 370 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jeśli porównamy to z listopadem 2024 roku, kiedy takich prób było 978, widzimy skalę zjawiska.
  • Diametralny spadek zaczął się od połowy listopada. Zarówno strażnicy graniczni, jak i aktywiści niosący pomoc humanitarną uważają, że można to łączyć z otwarciem przejść granicznych. Nastąpiło to 17 listopada, a w dniach 17, 18 i 19 listopada nie było żadnej próby nielegalnego przekroczenia granicy.
  • Później, co prawda, próby takie były odnotowywane, ale było ich zdecydowanie mniej niż na przykład w październiku, natomiast 2, 3 i 4 grudnia znów nie zauważono na granicy żadnych migrantów.
  • Wiosną okaże się, czy to trwała zmiana - jak mówi nam niosący pomoc na granicy prawnik Kamil Syller. Czyli wtedy, gdy w lasach było najwięcej migrantów.

- Przez pierwszy tydzień trudno jeszcze było mówić o tym, że mamy do czynienia z jakimś trendem, bo minęło zbyt mało czasu. Teraz jednak spadek jest już wyraźnie widoczny - mówi starszy chorąży sztabowy Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na granicy polsko-białoruskiej spada liczba osób, które próbują ją nielegalnie przekroczyć. Przez cały listopad Straż Graniczna odnotowała 370 takich prób. To nieznacznie więcej niż podczas tylko jednego wrześniowego weekendu, kiedy to od 19 do 21 września było 330 prób.

Grupa, której aktywiści pomogli w październiku
Grupa, której aktywiści pomogli w październiku
Źródło: Małgorzata Klemens / Stowarzyszenie Egala

W ostatni weekend października jeszcze ponad 100, potem dużo mniej

Jeszcze w weekend od 31 października do 2 listopada granicę próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 100 osób. Później liczby te zaczęły spadać. Na przykład 5 listopada odnotowano ponad 40 prób. Tyle samo co w weekend od 7 do 9 listopada i chociażby 12 listopada. 13 listopada było 20 prób, a w weekend od 14 do 16 listopada - już jedynie 10.

Później były trzy kolejne dni (17, 18 i 19 listopada), kiedy nie było żadnej próby. Cztery próby odnotowano 20 listopada, w weekend 21-23 listopada - blisko 40, 24 listopada - 12, 25 listopada - ponad 20, 26 listopada - ani jednej, a 27 listopada - 17. Natomiast w weekend od 28 do 30 listopada nie było ani jednej próby, 1 grudnia - były trzy, a w kolejne dni - 2, 3 i 4 grudnia - znowu ani jednej.  

17 listopada otwarto dwa przejścia graniczne

Widać więc, że wyraźne spadki zaczęły się od połowy listopada, a właśnie w połowie listopada (konkretnie 17 listopada) Polska zdecydowała się na otwarcie dwóch podlaskich przejść granicznych z Białorusią: w Kuźnicy i Bobrownikach. Zamknięto je kilka lat temu. To w Kuźnicy w listopadzie 2021 roku po zamieszkach z udziałem dużych grup cudzoziemców, a to w Bobrownikach - w lutym 2023 roku po skazaniu przez białoruski reżim dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

- Spadek liczby prób przekroczenia granicy, który nastąpił po otwarciu przejść, to nie jest moim zdaniem przypadek. Strona białoruska wysyła obecnie na granicę mniej migrantów niż wcześniej, stąd też liczba prób spada. Co pokazuje też, że migracja jest przez stronę białoruską instrumentalizowana. To Białorusini wskazują, ile osób, o jakiej porze i na jakim odcinku ma przekroczyć granicę - zaznacza, cytowany na wstępie, starszy chorąży sztabowy Michał Bura.

Mogli liczyć chociażby na jedzenie i ubranie
Mogli liczyć chociażby na jedzenie i ubranie
Źródło: Małgorzata Klemens / Stowarzyszenie Egala

Staż Graniczna: gwałtowne spadki z dnia na dzień

Gdy pytamy, czy spadki nie są jednak w przeważającej mierze uwarunkowane tym, że zbliża się zima, a na zewnątrz jest coraz chłodniej, mówi, że co roku jesienią (a kryzys na granicy zaczął się latem 2021 roku - red.) z tego powodu odnotowywano spadki, ale nie były one tak gwałtowne jak teraz.

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"
Marta Balukiewicz
Donald Tusk
Tusk pisze do Amerykanów. "To jedyna rozsądna strategia"
Polska
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Będzie kolejny szczyt w sprawie Ukrainy. "Musimy nadal wywierać presję"
Świat
imageTitle
Kandydaci do mistrzostwa rozdawali karty w ostatnich kwalifikacjach
Najnowsze
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
METEO
Meghan Markle
Doniesienia o amputacji. Meghan Markle próbowała skontaktować się z ojcem
Świat
imageTitle
Diggins zaskoczyła rywalki. "Miałam siłę na jeden zryw"
EUROSPORT
imageTitle
18-letni polski talent wskazuje mankamenty po konkursie w Wiśle
EUROSPORT
imageTitle
Niesłychana dominacja Norwegów. 101. raz Klaebo
Najnowsze
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"
Świat
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
METEO
imageTitle
Słoweniec poza zasięgiem w Wiśle. Żyła najwyżej w sezonie
EUROSPORT
imageTitle
Gol Casha i emocje do końca w hicie Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy konkurs w Wiśle (RELACJA)
EUROSPORT
Mężczyzna płacić zbliżeniowo cudzą kartą
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Przepraszamy za utrudnienia"
BIZNES
imageTitle
Zobacz świetny skok Prevca w pierwszej serii w Wiśle
Najnowsze
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
METEO
50 min
pc
Podsłuchy, Wenezuela i układy z Putinem. W co gra Trump?
Ciekawe czasy
Choinki do wypożyczenia w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku
Ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Tak można pomóc dzikim zwierzętom
Trójmiasto
imageTitle
Złota zmiana w Gdyni. Rezerwowy uratował zespół
EUROSPORT
Szwajcaria zakazała mammografii? To powracający fake news
FAŁSZSzwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też planują? O co chodzi z mammografią
Zuzanna Karczewska
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
WARSZAWA
Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Ślisko i niebezpiecznie. IMGW wydał alarmy
METEO
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
WARSZAWA
14 min
pc
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Bardzo dobry krok"
Fakty o świecie
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję
BIZNES
Maria Corina Machado
Żyje w ukryciu, ale pojawi się w Norwegii. "Nie możemy powiedzieć nic więcej"
Świat
imageTitle
Rewelacyjny reprezentant Polski otarł się o rekord świata
EUROSPORT
Kobieta wtargnęła do samochodu nauki jazdy. Miała przy sobie środki odurzające
Wsiadła do auta prowadzonego przez kursantkę, musieli ją wyciągnąć siłą
Wrocław
imageTitle
Były reprezentant Polski na dobre odmienił oblicze klubu Bundesligi
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica