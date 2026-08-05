Podejrzenie masowego zatrucia w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim. Kilkanaście osób w szpitalu
Akcja służb w związku z podejrzeniem masowego zatrucia miała miejsce we wtorek w Kolonii-Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim. Według portalu infoTomaszów, u poszkodowanych wystąpiły objawy takie jak wymioty i biegunka.
16 osób zostało przewiezionych do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju - podała późnym wieczorem policja. Ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu.
Podejrzenie zatrucia. Wśród poszkodowanych są dzieci
Łącznie w lokalu przebywało około 50 osób, w tym uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego w wieku od 9 do 12 lat. Pomocy potrzebowały głównie dzieci.
Do akcji skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie było jednak potrzeby ewakuowania nikogo drogą lotniczą. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.