Zderzenie karetki z samochodem. Pięć osób w szpitalu

Szarpanina i chaos we włoskim parlamencie. Do sporu doszło, gdy jeden z deputowanych chciał siłą wręczyć ministrowi do spraw autonomii włoską flagę. Na nagraniu widać, że w ciągu kilku sekund przy dwóch politykach pojawili się strażnicy, a następnie tłum parlamentarzystów. Doszło do bójki. "La Stampa" informowała, że dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Trwa analiza materiałów.