Lublin Obywatelskie zatrzymanie kobiety, która pijana wiozła trójkę dzieci. 20-latek "chciał się zrehabilitować"

Parczew (Lubelskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek (17 kwietnia) po północy. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwej kierującej na ul. Lubartowskiej w Parczewie.

"Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali na miejscu zgłaszającego, który zabrał kierującej Mazdą kluczyki, ponieważ kobieta o mały włos nie potrąciła go, kiedy wspólnie z kolegą przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych" - zrelacjonowała młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie.

Zatrzymania kobiety dokonał 20-latek, który tej samej nocy kilka godzin wcześniej kierował rowerem w stanie nietrzeźwości, za co mundurowi ukarali go mandatem karnym w kwocie 2500 zł. "W rozmowie z policjantami stwierdził, że chciał się zrehabilitować za swoje poprzednie zachowanie" - podała policjantka.

Kierującą Mazdą okazała się 37-letnia mieszkanka gminy Parczew. W aucie wiozła troje dzieci, które zostały przekazane pod opiekę krewnych.

Kobieta została przewieziona do jednostki policji i przebadana alkomatem. Urządzenie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policja zatrzymała prawo jazdy i samochód, którym kierowała.

Kierująca odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. O zdarzeniu poinformowany został również sąd rodzinny, który zbada sytuację rodzinną dzieci.

"Apelujemy o rozsądek i rozwagę dorosłych. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - w szczególności dzieci, które są całkowicie zależne od decyzji dorosłych" - apeluje młodszy aspirant Ewelina Semeniuk.