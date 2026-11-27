Zderzenie trzech samochodów. Policjanci w szpitalu
W piątek o godzinie 9.20 policjanci, razem ze służbą drogową, zabezpieczali zepsutą ciężarówkę, która stała na drodze ekspresowej S12 na wysokości miejscowości Panieńszczyzna pod Lublinem.
W pewnym momencie przejeżdżający tamtędy kierowca ukraińskiej ciężarówki uderzył w auto służby drogowej. Siła uderzenia zepchnęła je na radiowóz.
Prawdopodobnie się zagapił
- Ranne zostały cztery osoby. Trzy trafiły do szpitala. To dwóch policjantów oraz pracownik służby drogowej - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że Ukrainiec, który wjechał w auto służby drogowej, zagapił się i nie zdążył wyhamować.
Korzystają z objazdów
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest odcinek drogi ekspresowej między węzłami Jastków i Lublin Sławinek w kierunku Warszawy i Radomia.
Kierowcy korzystają z objazdów tak zwaną starą drogą krajową nr 12, czyli obecną drogą wojewódzką nr 874, od Alei Warszawskiej w Lublinie do węzła Jastków.