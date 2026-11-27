Lublin Zderzenie trzech samochodów. Policjanci w szpitalu Tomasz Mikulicz |

Lublin Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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W piątek o godzinie 9.20 policjanci, razem ze służbą drogową, zabezpieczali zepsutą ciężarówkę, która stała na drodze ekspresowej S12 na wysokości miejscowości Panieńszczyzna pod Lublinem.

W pewnym momencie przejeżdżający tamtędy kierowca ukraińskiej ciężarówki uderzył w auto służby drogowej. Siła uderzenia zepchnęła je na radiowóz.

Ciężarówka uderzyła w samochód służby drogowej Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Prawdopodobnie się zagapił

- Ranne zostały cztery osoby. Trzy trafiły do szpitala. To dwóch policjantów oraz pracownik służby drogowej - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że Ukrainiec, który wjechał w auto służby drogowej, zagapił się i nie zdążył wyhamować.

Korzystają z objazdów

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest odcinek drogi ekspresowej między węzłami Jastków i Lublin Sławinek w kierunku Warszawy i Radomia.

Kierowcy korzystają z objazdów tak zwaną starą drogą krajową nr 12, czyli obecną drogą wojewódzką nr 874, od Alei Warszawskiej w Lublinie do węzła Jastków.