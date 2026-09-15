Lublin Pilny komunikat dla kilku tysięcy mieszkańców. Dotyczy wody

Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Powodem wydania komunikatu są wyniki badań jakości wody w wodociągu w miejscowości Owczarnia. Analizy wykazały obecność bakterii z grupy coli. Inspektorzy sanitarni podkreślają jednak, że nie stwierdzili bakterii E. coli ani enterokoków kałowych.

Woda musi być przegotowana

Mieszkańcy powinni szczególnie uważać podczas przygotowywania posiłków i napojów. Woda używana do picia, gotowania, mycia owoców oraz warzyw czy przygotowywania żywności wymaga wcześniejszego przegotowania. Zalecenie dotyczy również wody wykorzystywanej podczas kąpieli małych dzieci. Specjaliści zwracają uwagę, że największą ostrożność powinny zachować osoby należące do grup najbardziej wrażliwych. Chodzi przede wszystkim o niemowlęta, kobiety w ciąży, seniorów oraz osoby z obniżoną odpornością.

Nie wszystkie domowe czynności wymagają jednak gotowania wody. Mieszkańcy mogą nadal wykorzystywać ją do sprzątania, prania, mycia podłóg czy spłukiwania toalet. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim sytuacji, w których woda ma bezpośredni kontakt z żywnością lub jest przeznaczona do spożycia.

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Ostrzeżenie obejmuje mieszkańców korzystających z wodociągu Owczarnia w gminie Trzydnik Duży, a także część odbiorców z gmin Gościeradów i Kraśnik. Zarządca wodociągu ma nakaz dezynfekcji instalacji i przywrócenia parametrów wody do obowiązujących norm.

Do czasu opublikowania nowych wyników badań sanepid zaleca stosowanie zaleconych środków ostrożności.