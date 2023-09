Dachowało auto. W środku sześć osób, w tym roczne dziecko. Jechało bez fotelika

Gdy policjanci przyjechali do Ostrówek (woj. lubelskie), gdzie doszło do dachowania samochodu osobowego, zastali trzech mężczyzn oraz dwie kobiety, z których jedna trzymała na rękach roczne dziecko. Tylko ona była trzeźwa. Nikt nie przyznawał się do tego, że kierował autem. Kobietę z dzieckiem przewieziono do szpitala.