Po zderzeniu zasnął za kierownicą. "Pił wódkę w trakcie jazdy"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek kilka minut po godzinie 23 w miejscowości Ostrówki na Lubelszczyźnie. Jak przekazała policja, 41-latek kierujący volkswagenem passatem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z kierującym volkswagenem transporter.

"W chwili przyjazdu policjantów na miejsce kolizji 41-latek spał za kierownicą auta" - przekazał komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.

Kierowca miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Miał prawie trzy promile

Mężczyzna miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu. "Policjantom tłumaczył, że "pił wódkę w trakcie jazdy samochodem". Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami" - przekazała komisarz Piotr Mucha.

41-latkowi za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia i wysoka grzywna, a także przepadek samochodu. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej.