Lublin Zaginęła po kłótni z partnerem. Ciało znaleziono na łące, są wyniki badań DNA Martyna Sokołowska |

Powiat bialski Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa policji w Białej Podlaskiej, ciało znalezione w Ostrowie to zaginiona 55-latka. Dodała, że biegły nie znalazł obrażeń, które wskazywałyby na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.

Mężczyzna wrócił do domu, kobieta została na przystanku

55-letnia kobieta zaginęła 22 grudnia. Ostatni raz widziana była w miejscowości Błonie. Jak informowali wówczas policjanci, około godziny 19:45 wyszła ze sklepu z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Tam miało dojść między nimi do kłótni. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta miała zostać na przystanku. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi.

Policjanci opublikowali jej rysopis oraz apelowali do mieszkańców o pomoc - prosili o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

23 marca na łące w okolicach miejscowości Ostrów w gminie Janów Podlaski (woj. lubelskie) policjanci prowadzący poszukiwania znaleźli ciało kobiety. Było to w pobliżu miejsca, gdzie widziana była po raz ostatni.

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