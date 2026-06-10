Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Zaginęła po kłótni z partnerem. Ciało znaleziono na łące, są wyniki badań DNA

|
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat bialski
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
55-latka zaginęła w grudniu ubiegłego roku po kłótni z partnerem. W marcu tego roku znaleziono w okolicy ciało kobiety. Jej tożsamość została potwierdzona dzięki badaniu DNA.

Jak w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa policji w Białej Podlaskiej, ciało znalezione w Ostrowie to zaginiona 55-latka. Dodała, że biegły nie znalazł obrażeń, które wskazywałyby na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.

Mężczyzna wrócił do domu, kobieta została na przystanku

55-letnia kobieta zaginęła 22 grudnia. Ostatni raz widziana była w miejscowości Błonie. Jak informowali wówczas policjanci, około godziny 19:45 wyszła ze sklepu z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Tam miało dojść między nimi do kłótni. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta miała zostać na przystanku. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi.

Policjanci opublikowali jej rysopis oraz apelowali do mieszkańców o pomoc - prosili o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

23 marca na łące w okolicach miejscowości Ostrów w gminie Janów Podlaski (woj. lubelskie) policjanci prowadzący poszukiwania znaleźli ciało kobiety. Było to w pobliżu miejsca, gdzie widziana była po raz ostatni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaginęła po kłótni z partnerem. Podejrzewają, że to jej ciało znaleźli na łące

Zaginęła po kłótni z partnerem. Podejrzewają, że to jej ciało znaleźli na łące

Ciało zaginionego onkologa z Sopotu znaleziono na terenie Litwy. Poszukiwania lekarza trwały od kilku miesięcy

Ciało zaginionego onkologa z Sopotu znaleziono na terenie Litwy. Poszukiwania lekarza trwały od kilku miesięcy

Trójmiasto
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaLubelskieZaginione osobyProkuraturaBadania DNA
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Nowa lista refundacyjna. Czy spełni oczekiwania?
Zdrowie
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Wyszła z samochodu i zaatakował ją niedźwiedź
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Gdzie jest najtańsze paliwo? Mapa cen w Polsce zaskakuje
BIZNES
shutterstock_2418283435
"Dlaczego nic nie powiedziało?" Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą
Zdrowie
shutterstock_2669790879
W szkolnych stołówka "mięso będzie tylko raz w tygodniu"? Co wiadomo o zmianach
Gabriela Sieczkowska
Żmija lewantyńska
"Walka o surowicę miała sens. Chłopiec żyje"
Kraków
Kara śmierci w USA budzi kontrowersje z wielu powodów (materiał magazynu "24 godziny" z 21.02.2017 r.)
Sąd zakazuje kontrowersyjnej metody wykonywania kary śmierci
Świat
imageTitle
Kolejne zapewnienia PKOl. "Spłata może być w ratach. Nie wiemy kiedy"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN nieoficjalnie: Nawrocki ma być gościem gali UFC w Białym Domu
Marcin Wrona, Justyna Sochacka
imageTitle
Marzenia prysły. Baranowski może zapomnieć o China Open
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy
imageTitle
To tu po piłkę sięgnęła "ręka Boga". Mundial wraca na kultowy stadion
EUROSPORT
Peruwiański autobus (zdjęcie poglądowe)
Gangi atakują autobusy. Zginęło ponad 60 kierowców
Świat
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Siedem dni temu przetransportowano ją z Chin do Polski. Nowe wieści o Klaudii Uciechowskiej
Zdrowie
imageTitle
Rewanż Kamila Majchrzaka za niedzielną porażkę
EUROSPORT
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
METEO
Martwe ryby w Odrze w okolicy Szczecina
Ministerstwo o przyczynach śnięcia ryb w Odrze
Szczecin
Grzegorz Braun
Jest decyzja sądu w sprawie Brauna
Kraków
Kupcy pod Centrum Handlowym Modlińska 6D
Awantura o centrum handlowe przy Modlińskiej. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA
Giżycko
Były góry, czas na Mazury. Urodziny TVN24 w tę sobotę w Giżycku
25 lat TVN24
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Baza paliw pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają samowolę budowlaną
Szczecin
Marcin Kierwiński
Wniosek o odwołanie Kierwińskiego. Sejm zdecydował
Do wypadku doszło w miejscowości Gołąb na Lubelszczyźnie
Znaleźli go pod rozbitym autem, 23-latek zmarł w szpitalu
Lublin
14-latek postrzelony z wiatrówki. Strzał padł z okna mieszkania
Nastolatek postrzelony z wiatrówki. Został trafiony w głowę
Trójmiasto
imageTitle
Mundial zamkniętych bram. Dlaczego USA organizują turniej nie dla całego świata?
EUROSPORT
ABW
Sprzęt miał trafić do Rosji. Oskarżeni o naruszenie unijnych sankcji
Wrocław
Burza, deszcz
"Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
1. rocznicą śmierci śp. sierżanta Mateusza Sitka
Zginął raniony nożem na granicy. Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza zawieszone
Białystok
AdobeStock_2014225664
Ulewy i burze. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Jacek Sasin
"To stowarzyszenie powołane z błogosławieństwem Kaczyńskiego"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica