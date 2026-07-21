Lublin Zobaczyli w przepuście jaszczurkę. Okazało się, że to metrowy legwan Tomasz Mikulicz |

Osmolice Pierwsze. W przepuście pod drogą siedział legwan. Wezwani zostali strażacy Źródło wideo: Fundacja Epicrates, OSP Żabia Wola Źródło zdj. gł.: Fundacja Epicrates

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- Do tej pory mieliśmy tego typu zgłoszenia do psów czy kotów. Tym razem chodziło jednak o jaszczurkę - mówi Grzegorz Oleszko, prezes OSP Żabia Wola.

Gad został zauważony w poniedziałek przed godziną 13.30 przez mieszkańców Osmolic Pierwszych. Siedział w przepuście pod drogą.

Gad ma około metra długości Źródło zdjęcia: Fundacja Epicrates

Mają nadzieję, że komuś uciekł, a nie, że ktoś go porzucił

- Na miejscu okazało się, że to legwan - opowiada strażak.

Zwierzęta te występują m.in. w Ameryce Południowej i na Wyspach Galapagos. To, które strażacy wyjęli z przepustu, ma około metra długości. Legwan został tymczasowo przekazany przedstawicielom Fundacji Epicrates.

- Miejmy nadzieję, że gad uciekł komuś z woliery i niedługo właściciel się zgłosi. Niestety obawiam się jednak, że mamy do czynienia z tak typowym w okresie wakacyjnym porzuceniem zwierząt. Właściciele wybierają się na wakacje, a zwierzęta porzucają. Nawet w taki sposób, że wywożą psy do lasu i przewiązuje je do drzewa - mówi Bartłomiej Gorzkowski, prezes fundacji.

To zwierzę występujące m.in. w Ameryce Południowej Źródło zdjęcia: OSP Żabia Wola

To gad potrzebujący dużej woliery

Dodaje, że z dotychczasowej obserwacji legwana wynika, iż jest w dobrym stanie zdrowotnym.

- Zwierzęta te były popularne w Polsce jakieś 15, 20 lat temu. Teraz na szczęście popularność spada. Mówię "na szczęście", bo zwierzęta te wymagają dużej woliery, odpowiedniego oświetlenia i pożywienia. Ludzie kupują je nieraz pod wpływem impulsu, nie zdając sobie sprawy, ile muszą włożyć pracy, a potem je porzucają - rozkłada ręce Gorzkowski.