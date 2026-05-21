Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni

|
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Więźniowie stworzyli w szkole ozdobną ściankę
Źródło wideo: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim
Źródło zdj. gł.: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim
Na korytarzu Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim uczniowie mogli spotkać więźnia skazanego za przestępstwo seksualne. Razem z dwoma innymi osadzonymi w ramach zajęć resocjalizacyjnych wykonywał ozdobną ściankę. Informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24. Zakład karny potwierdza, że wśród więźniów obecnych w szkole był skazany za przestępstwo seksualne. Wicedyrektor szkoły mówi, że o tym nie wiedział. Przyznaje, że było to niefortunne, że osadzeni przebywali w placówce w czasie, gdy prowadzone były zajęcia dydaktyczne.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Nie chodziło o to, że więźniowie byli tu w weekendy, kiedy nikogo nie ma. Byli w tygodniu. Niektórzy uczniowie nawet podchodzili i przybijali z nimi "piątki" - oburza się jeden z rodziców ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim, który woli pozostać anonimowy i od którego dostaliśmy informacje na Kontakt24.

Według przekazanych nam informacji na szkolnym korytarzu można było spotkać przestępcę seksualnego. Miał być wśród więźniów z zakładu karnego, którzy wykonywali prace w głównym holu szkoły.

Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Źródło zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

Zaniepokoiła się matka jednego z uczniów

- Więźniowie byli widziani co najmniej trzy razy od końca marca do połowy maja. Zaczęło się od tego, że matka jednego z uczniów rozpoznała w jednym z mężczyzn przestępcę seksualnego skazanego na wiele lat więzienia w bulwersującej sprawie sprzed kilku lat. Zaalarmowała innych rodziców, a ci zawiadomili dyrekcję szkoły - opowiada nasz rozmówca.

Porucznik Sylwia Smaga, starszy wychowawca ds. kulturalno-oświatowych oraz rzecznik Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, na nasze pytanie o mężczyznę skazanego za przestępstwo seksualne pisze, że "osadzony wskazany w zapytaniu był (w szkole - przyp. red.) jednorazowo, na pierwszym spotkaniu, w celu ustalenia zakresu prac".

Tworzyli ściankę sensoryczno-dekoracyjną

Dodaje, że jego uczestnictwo wynikało z jego umiejętności niezbędnych do wykonania wstępnego etapu prac. "Niemniej jednak osadzony posiadał uprawnienia do uczestnictwa w zajęciach poza terenem zakładu karnego" - dodaje.

Wyjaśnia, że osadzeni - w ramach zajęć poza zakładem karnym - tworzyli w szkole ścianę sensoryczno-dekoracyjną z elementami ceramiki, a wszystko odbywało się w porozumieniu z dyrekcją placówki.

Byli cztery razy

"W zależności od prowadzonych działań w pracach na terenie szkoły uczestniczyło tylko dwóch lub trzech osadzonych" - podkreśla. Dodaje, że osadzeni na terenie szkoły wykonywali prace przy projekcie czterokrotnie.

"Jedyna wizyta odbyła się w dniu zajęć dydaktycznych (pozostałe wizyty odbyły się m.in. w sobotę oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych - egzaminów klas ósmych) i sprowadzała się do dokonania oględzin mających na celu precyzyjne ustalenie miejsca wykonania instalacji oraz jej przestrzennego usytuowania" - informuje rzeczniczka.

Pracowali w szkole podstawowej
Pracowali w szkole podstawowej
Źródło zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

Rodzic: dzieci chodzą tamtędy na obiady oraz do sklepiku szkolnego

Rodzic, z którym rozmawiamy, potwierdza, że mężczyzna skazany za przestępstwo seksualne widziany był w szkole tylko raz, pod koniec marca.

- Tego dnia było z nim jeszcze dwóch innych więźniów - mówi. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że również zostali skazani za poważne przestępstwa.

- Pracowali na parterze, naprzeciwko pokoju nauczycielskiego. Dzieci, również przedszkolacy, chodzą tamtędy na obiady oraz do sklepiku szkolnego. Za każdym razem z więźniami była tylko jedna funkcjonariuszka służby więziennej. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby te osoby stały się agresywne. Ci dwaj mężczyźni byli w szkole widziani jeszcze w maju - zaznacza rodzic.  

Porucznik Smaga twierdzi, że nie może udzielać informacji dotyczących charakteru popełnionego przez tych mężczyzna przestępstwa. Informuje, że wszyscy osadzeni uczestniczący w projekcie odbywają karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.

"Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym typu półotwartego można zezwolić na udział w organizowanych przez administrację więzienia poza terenem jednostki zajęciach grupowych w obecności funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego. W tym wypadku również zajęcia były realizowane pod stałym nadzorem funkcjonariusza SW" - zaznacza.

Są na końcowym etapie resocjalizacji

Dodaje, że osadzeni uczestniczący w zajęciach znajdują się w fazie zaawansowanego lub wręcz końcowego etapu procesu resocjalizacji.

"Osadzeni podczas wykonywanych prac nie nawiązywali kontaktu z dziećmi" - zaznacza.

Podkreśla też, że tego typu prace na rzecz społeczności lokalnej to ważne wsparcie dla każdego osadzonego - również dla osób skazanych za poważne przestępstwa.

"Przygotowanie osadzonego do opuszczenia zakładu karnego to proces mający na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ułatwienie powrotu do normalnego życia" - podkreśla por. Smaga.

Ceramika nawiązuje do twórczości Kornela Makuszyńskiego
Ceramika nawiązuje do twórczości Kornela Makuszyńskiego
Źródło zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

Dyrekcja szkoły nie miała świadomości, za jakie przestępstwa ich skazano

Wicedyrektor szkoły Janusz Stępień mówi nam, że więźniowie przebywali w szkole na podstawie umowy podpisanej z zakładem karnym i to zakład karny wyselekcjonował i oddelegował tych konkretnych osadzonych.

- Nie mieliśmy świadomości, za jakie przestępstwa ich skazano. Kiedy dostaliśmy od rodziców sygnał, że jednym z mężczyzn może być skazany za przestępstwa seksualne, od razu powiadomiliśmy zakład karny. Ten osadzony już się u nas więcej nie pojawił – opowiada.

Natomiast jeśli chodzi o dwóch pozostałych mężczyzn, którzy z nim byli, to twierdzi, że nikt z rodziców nie informował dyrekcji szkoły, za jakie przestępstwa mogli zostać skazani.

Ścianka powstaje na 111-lecie szkoły
Ścianka powstaje na 111-lecie szkoły
Źródło zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

Wicedyrektor szkoły: z perspektywy czasu było to niefortunne

Informuje, że po raz pierwszy trójka więźniów pojawiła się w szkole w piątek, 27 marca.

- Były to dopiero przymiarki do prac. Chodziło o zrobienie ozdobnej ścianki związanej z postacią patronującego szkole Kornela Makuszyńskiego. Ścianka ma zostać odsłonięta dzień przed Bożym Ciałem, w ramach uroczystości 111-lecia szkoły. Chcieliśmy zrobić niespodziankę całej społeczności naszej placówki - wspomina dyrektor.

Dodaje, że osadzeni byli tego pierwszego dnia w szkole przez jakieś dwie godziny.

- Odbywały się wtedy zajęcia. Uczniowie przechodzili korytarzem. Ścianka faktycznie powstanie vis-à-vis pokoju nauczycielskiego - mówi.

Przyznaje, że było to niefortunne, że osadzeni przebywali w placówce w czasie zajęć szkolnych.

Nie byli w więziennych uniformach

- Niemniej cały czas była z nimi funkcjonariuszka z zakładu karnego, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele firmy, która realizuje projekt tworzenia ścianki i która współpracuje w resocjalizacji z zakładem karnym. Przedstawiciele tej firmy są jednocześnie rodzicami uczniów naszej szkoły - zaznacza.

Dodaje, że uczniowie faktycznie widzieli mężczyzn.

- Ci nie byli jednak w więziennych uniformach, więc mogli nawet nie wiedzieć, że to osadzeni. Czy ktoś z uczniów podchodził i przybijał z nimi "piątki"? Moim zdaniem nie było takiej możliwości. Rozmawiałem z przedstawicielem wspomnianej firmy, który jest jednocześnie ojcem jednego z uczniów. Mówił mi, że syn podszedł do niego i przybił z nim "piątkę". Może ktoś to widział i uznał, że uczeń przybija piątkę z jednym osadzonych. Jak wspomniałem, żaden z nich nie był w więziennym uniformie, więc łatwo można było pomylić rodzica z osadzonym - zaznacza Stępień.

Więźniowie pracują społecznie. Wypracowali 67 mln złotych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więźniowie pracują społecznie. Wypracowali 67 mln złotych

BIZNES

Byli jeszcze trzy razy

Po raz drugi więźniowie pojawili się w szkole w sobotę, 18 kwietnia.

- Było ich dwóch, już bez osadzonego za przestępstwa seksualne. Pracowali przez osiem godzin. W sobotę, jak wiadomo, nie ma zajęć szkolnych. Nie było więc uczniów - informuje nasz rozmówca.

Dwóch więźniów pojawiało się w szkole jeszcze dwa razy - we wtorek i w środę, 12 i 13 maja.

- Pierwszego dnia pracowali od godziny około 9.30 do godziny 14, a drugiego od około 14 do 16.  Nie było wtedy zajęć dydaktycznych, bo odbywały się egzaminy ósmoklasistów. W placówce nie było uczniów klas innych niż ósme. W innym segmencie placówki byli natomiast przedszkolacy, którzy mogli widzieć mężczyzn, gdy przechodzili tędy idąc z opiekunami na obiad. Natomiast jeśli chodzi o ósmoklasistów, to również mogli widzieć mężczyzn, gdy szli lub wracali z egzaminów. Jestem jednak przekonany, że nie było możliwości kontaktu między nimi a osadzonymi – opowiada.  

Prace kończą już w zakładzie karnym

I dodaje, że podobnie jak w pozostałych przypadkach z więźniami była funkcjonariuszka zakładu karnego. Teraz gdy o sprawie stało się głośno, osadzeni już się w szkole nie pojawią.

- Będą kończyć tworzenie ceramiki na terenie zakładu karnego. Na ściance ceramikę umieszczą natomiast wspomniani przedstawiciele firmy, która realizuje projekt. Ma to nastąpić w najbliższą sobotę – zaznacza wicedyrektor.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
Superwizjer
Udostępnij:
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Polska
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło
Białystok
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
Polska
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
Świat
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
Świat
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Ambulans zatrzymano w Sosnowcu
Ambulans na sygnale, w środku pijany kierowca
Katowice
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
shutterstock_2433766149
Gracze kontra wydawcy. Parlament Europejski szuka kompromisu
BIZNES
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Wywiad z Andrzejem Poczobutem
Poczobut: świadomość, że syn rośnie beze mnie, była najbardziej bolesna
Polska
Huragan Florence
Taki będzie tegoroczny sezon huraganowy
METEO
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Świat
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica