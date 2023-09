Prokuratura bada sprawę napaści na posłankę Koalicji Obywatelskiej

Sprawę wyjaśnia prokuratura

- Przyjęliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Będziemy gromadzić materiały, przesłuchiwać świadków, jeżeli jest monitoring, to oczywiście go zabezpieczymy. Zobaczymy, jak wyglądało to zdarzenie i będziemy wyjaśniać sprawę - powiedziała nam rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Dodała, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z artykułu 222 par. 1 Kodeksu karnego, który zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.