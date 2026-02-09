Opole Lubelskie. 40-latek jest podejrzany o groźby wobec byłej żony. Gdy go zatrzymali był pijany Źródło: KPP Opole Lubelskie

Było po godzinie 19, gdy policja dostała zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu opolskiego mężczyzna miał grozić byłej żonie. Łamiąc tym samym zakaz zbliżania się, który wydał sąd.

Z ustaleń wynika, że siłą wdarł się do jej mieszkania i nie chciał go opuścić. A potem wszczął awanturę, podczas której - trzymając w ręku drewnianą pałkę – groził 39-latce pozbawieniem życia.

Trafił na trzy miesiące do aresztu Źródło: KPP Opole Lubelskie

Był pijany

"Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu" – pisze w komunikacie podkomisarz Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

40-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z użyciem drewnianej pałki i naruszenia miru domowego. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

