Lublin

Jest podejrzany o groźby wobec byłej żony. "Trzymał pałkę, groził pozbawieniem życia"

Trafił na trzy miesiące do aresztu
Opole Lubelskie. 40-latek jest podejrzany o groźby wobec byłej żony. Gdy go zatrzymali był pijany
Źródło: KPP Opole Lubelskie
Do pięciu lat więzienia grozi 40-latkowi z powiatu opolskiego (Lubelskie), który wdarł się do mieszkania byłej żony i wszczął awanturę. Z ustaleń wynika, że trzymał w ręku drewnianą pałkę i groził 39-latce śmiercią. Miał wcześniej orzeczony zakaz zbliżania się.

Było po godzinie 19, gdy policja dostała zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu opolskiego mężczyzna miał grozić byłej żonie. Łamiąc tym samym zakaz zbliżania się, który wydał sąd.

Z ustaleń wynika, że siłą wdarł się do jej mieszkania i nie chciał go opuścić. A potem wszczął awanturę, podczas której - trzymając w ręku drewnianą pałkę – groził 39-latce pozbawieniem życia.

Trafił na trzy miesiące do aresztu
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KPP Opole Lubelskie

Był pijany

"Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu" – pisze w komunikacie podkomisarz Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

40-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z użyciem drewnianej pałki i naruszenia miru domowego. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala

Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala

Poznań
Pobił matkę i groził jej śmiercią. Poszło o sprzątanie

Pobił matkę i groził jej śmiercią. Poszło o sprzątanie

Wrocław
Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Opole Lubelskie

PolicjaLubelskie
