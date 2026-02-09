Było po godzinie 19, gdy policja dostała zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu opolskiego mężczyzna miał grozić byłej żonie. Łamiąc tym samym zakaz zbliżania się, który wydał sąd.
Z ustaleń wynika, że siłą wdarł się do jej mieszkania i nie chciał go opuścić. A potem wszczął awanturę, podczas której - trzymając w ręku drewnianą pałkę – groził 39-latce pozbawieniem życia.
Był pijany
"Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu" – pisze w komunikacie podkomisarz Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.
40-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z użyciem drewnianej pałki i naruszenia miru domowego. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Opole Lubelskie