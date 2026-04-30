Opole Lubelskie. Ruszyli za nim w pościg, bo nie zapiął pasów. Miał w aucie narkotyki i dużo puszek po piwie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po godzinie 9 policjanci zauważyli na ulicy Garbarskiej w Opolu Lubelskim Volkswagena, którego kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mundurowi dali mu sygnały do zatrzymania się, ale ten zaczął przyspieszać. Rozpoczął się pościg.

"Kierowca nie reagował na polecenia do zatrzymania wydawane przez policjantów i jechał ulicami w centrum miasta. W trakcie ucieczki kierowca uszkodził Mazdę wjeżdżając w ulicę jednokierunkową i dalej kontynuował swoją ucieczkę" – pisze w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim podkomisarz Katarzyna Bigos.

Po przejechaniu kilku kilometrów, kierowca skręcił w boczną polną drogę, tam uszkodził auto, wysiadł z pojazdu, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo. Wtedy został zatrzymany przez policjantów.

Okazało się, 23-latek z powiatu opolskiego znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (to stan, w którym w organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, co stanowi wykroczenie – red.). Wyszło też na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

To jednak nie wszystkie przewinienia. Policjanci znaleźli w Volkswagenie narkotyki - mefedron i marihuanę. W aucie było też dużo pustych puszek po piwie.

23-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał trzy zarzuty: niezatrzymania się do kontroli drogowej, naruszenia sądowego zakazu kierowania pojazdem mechanicznym oraz posiadania środków odurzających. Odpowie również za to, że w trakcie ucieczki uszkodził inny samochód. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24