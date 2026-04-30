Jechał bez pasów, uciekał przed policją. W aucie narkotyki i dużo puszek po piwie
W poniedziałek po godzinie 9 policjanci zauważyli na ulicy Garbarskiej w Opolu Lubelskim Volkswagena, którego kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mundurowi dali mu sygnały do zatrzymania się, ale ten zaczął przyspieszać. Rozpoczął się pościg.
"Kierowca nie reagował na polecenia do zatrzymania wydawane przez policjantów i jechał ulicami w centrum miasta. W trakcie ucieczki kierowca uszkodził Mazdę wjeżdżając w ulicę jednokierunkową i dalej kontynuował swoją ucieczkę" – pisze w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim podkomisarz Katarzyna Bigos.
Na koniec uciekał pieszo
Po przejechaniu kilku kilometrów, kierowca skręcił w boczną polną drogę, tam uszkodził auto, wysiadł z pojazdu, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo. Wtedy został zatrzymany przez policjantów.
Okazało się, 23-latek z powiatu opolskiego znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (to stan, w którym w organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, co stanowi wykroczenie – red.). Wyszło też na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Do pięciu lat pozbawienia wolności
To jednak nie wszystkie przewinienia. Policjanci znaleźli w Volkswagenie narkotyki - mefedron i marihuanę. W aucie było też dużo pustych puszek po piwie.
23-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał trzy zarzuty: niezatrzymania się do kontroli drogowej, naruszenia sądowego zakazu kierowania pojazdem mechanicznym oraz posiadania środków odurzających. Odpowie również za to, że w trakcie ucieczki uszkodził inny samochód. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
