Zarzuty i areszt za jazdę po alkoholu, groźby i śmierć psa
Do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie w sprawie gróźb karalnych pozbawienia życia, jakie miał kierować wobec niego oraz członków jego rodziny 48-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Zgłaszający przekazał także policjantom, że 48-latek miał doprowadzić do śmierci jego psa.
"Z relacji zawiadamiającego wynikało, że mężczyzna przyjechał na jego posesję i będąc pod wpływem alkoholu groził członkom jego rodziny, po czym odjechał samochodem. Zgłaszający na swojej posesji ujawnił również rannego psa" - przekazała podkomisarz Katarzyna Bigos z opolskiej policji.
Prowadził pijany, został zatrzymany
Niedługo po zgłoszeniu, w Chodlu, funkcjonariusze opolskiej drogówki zatrzymali kierującego Mazdą. Za kierownicą siedział 48-latek. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu.
Jak ustalili policjanci, tego samego dnia pijany mężczyzna kierując autem uszkodził inne pojazdy. Został zatrzymany.
Zarzuty z kilku paragrafów
Prokurator przedstawił mu 10 zarzutów. Pięć z nich dotyczyło kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości - samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym - w okresie od maja do lipca.
Pozostałe obejmowały uszkodzenie samochodu i ogrodzenia posesji, kierowanie gróźb karalnych oraz znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku czego zwierzę poniosło śmierć.
Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące 48-latek spędzi w areszcie. Grozi mu do pięciu lat więzienia.