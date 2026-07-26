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Lublin

Zarzuty i areszt za jazdę po alkoholu, groźby i śmierć psa

Zatrzymany mężczyzna
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: KPP Opole Lubelskie
48-latek z powiatu opolskiego trafił do tymczasowego aresztu po serii zarzutów. Mężczyzna miał kilkukrotnie prowadzić samochód po pijanemu, uszkodzić inne samochody, grozić członkom rodziny oraz doprowadzić do śmierci psa.

Do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie w sprawie gróźb karalnych pozbawienia życia, jakie miał kierować wobec niego oraz członków jego rodziny 48-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Zgłaszający przekazał także policjantom, że 48-latek miał doprowadzić do śmierci jego psa.

"Z relacji zawiadamiającego wynikało, że mężczyzna przyjechał na jego posesję i będąc pod wpływem alkoholu groził członkom jego rodziny, po czym odjechał samochodem. Zgłaszający na swojej posesji ujawnił również rannego psa" - przekazała podkomisarz Katarzyna Bigos z opolskiej policji.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KPP Opole Lubelskie

Prowadził pijany, został zatrzymany

Niedługo po zgłoszeniu, w Chodlu, funkcjonariusze opolskiej drogówki zatrzymali kierującego Mazdą. Za kierownicą siedział 48-latek. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu.

Jak ustalili policjanci, tego samego dnia pijany mężczyzna kierując autem uszkodził inne pojazdy. Został zatrzymany.

Zarzuty z kilku paragrafów

Prokurator przedstawił mu 10 zarzutów. Pięć z nich dotyczyło kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości - samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym - w okresie od maja do lipca.

Pozostałe obejmowały uszkodzenie samochodu i ogrodzenia posesji, kierowanie gróźb karalnych oraz znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku czego zwierzę poniosło śmierć.

Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące 48-latek spędzi w areszcie. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaOpole LubelskiePrzemoc wobec zwierzątAlkoholareszt śledczy
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