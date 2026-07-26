Lublin Zarzuty i areszt za jazdę po alkoholu, groźby i śmierć psa

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Opole Lubelskie

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Do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie w sprawie gróźb karalnych pozbawienia życia, jakie miał kierować wobec niego oraz członków jego rodziny 48-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Zgłaszający przekazał także policjantom, że 48-latek miał doprowadzić do śmierci jego psa.

"Z relacji zawiadamiającego wynikało, że mężczyzna przyjechał na jego posesję i będąc pod wpływem alkoholu groził członkom jego rodziny, po czym odjechał samochodem. Zgłaszający na swojej posesji ujawnił również rannego psa" - przekazała podkomisarz Katarzyna Bigos z opolskiej policji.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: KPP Opole Lubelskie

Prowadził pijany, został zatrzymany

Niedługo po zgłoszeniu, w Chodlu, funkcjonariusze opolskiej drogówki zatrzymali kierującego Mazdą. Za kierownicą siedział 48-latek. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu.

Jak ustalili policjanci, tego samego dnia pijany mężczyzna kierując autem uszkodził inne pojazdy. Został zatrzymany.

Zarzuty z kilku paragrafów

Prokurator przedstawił mu 10 zarzutów. Pięć z nich dotyczyło kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości - samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym - w okresie od maja do lipca.

Pozostałe obejmowały uszkodzenie samochodu i ogrodzenia posesji, kierowanie gróźb karalnych oraz znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku czego zwierzę poniosło śmierć.

Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące 48-latek spędzi w areszcie. Grozi mu do pięciu lat więzienia.