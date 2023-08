Wskoczył do jeziora i zaczął się topić, uratowali go policjanci. 23-latek trafił do więzienia

23-latek był pijany, ale wskoczył do Jeziora Białego w Okunince (woj. lubelskie). W pewnym momencie opadł z sił i zaczął się topić. Na pomoc ruszył mu kolega. Obu wyłowili policjanci. Na brzegu okazało się, że 23-latek jest poszukiwany listem gończym. Trafił do więzienia.

Wciągnęli ich do zacumowanej łódki, później jednego odstawili do więzienia

"Wskoczyli do wody, by udzielić im pomocy i wciągnęli mężczyzn do zacumowanej łódki. Tam łodzią dopłynęli po nich strażacy" - informuje w komunikacie podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.