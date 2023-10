Zjechał motocyklem z drogi i wjechał w krzaki, zmarł w szpitalu

czytaj dalej

W Gdyni w czwartek rano doszło do zderzenia dwóch pociągów, na szczęście oba były bez pasażerów. Poszkodowane zostały cztery osoby. To pracownicy kolei. Według informacji zdobytych przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, zawinił czynnik ludzki. Nie zostały one jednak jeszcze potwierdzone przez prokuratora i komisję powołaną przez PKP.