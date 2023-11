Przebił barierki i wjechał do kanału. Ciężarówka zanurzyła się w wodzie

czytaj dalej

Środowe posiedzenie neo-KRS przebiega w bardzo burzliwej atmosferze. Na sali ze strony członka KRS Macieja Nawackiego miały paść groźby pod adresem posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz. - Byłem świadkiem słów "odszczeka to pani", "wcisnę to pani w gardło" - oświadczył do protokołu senator Krzysztof Kwiatkowski. Gasiuk-Pihowicz zawnioskowała o przerwę i wezwanie policji, ale jej wniosek nie zyskał większości.