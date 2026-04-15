Lublin

Wrócił po kilku dniach i ugryzł swojego właściciela. Kot miał wściekliznę

Mężczyzna znęcał się nad kotem (zdjęcie ilustracyjne)
Lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski przestrzega przed wścieklizną na Mazowszu (wideo ze stycznia 2022 r.)
U kota w Nowosiółkach w powiecie bialskim (Lubelskie) stwierdzono wściekliznę. Zwierzę po kilku dniach nieobecności wróciło do domu i ugryzło swojego właściciela. Wojewódzki lekarz weterynarii zarządził obowiązkowe szczepienia kotów na terenie części powiatu.

O stwierdzeniu ogniska wścieklizny poinformowała we wtorek lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.

Kot swobodnie wychodził na dwór. Po kilku dniach nieobecności wrócił do domu i ugryzł swojego właściciela. Zwierzę trafiło na obserwację weterynaryjną w kierunku wścieklizny, w trakcie której padło. Badania laboratoryjne potwierdziły, że przyczyną śmierci kota była wścieklizna.

Będą decydować, czy szczepić mają się też ludzie

Powiatowy inspektor sanitarny w Białej Podlaskiej Renata Grądzka wyjaśniła, że obecnie trwa ustalanie osób, które miały kontakt z chorym zwierzęciem.

Wścieklizna
Źródło: PAP

Obowiązek szczepienia kotów

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie są w Polsce obowiązkowe, ale lekarze zalecają szczepienie także kotów, zwłaszcza tych, które wychodzą z domów.

Wojewoda lubelski, na mocy rozporządzenia, wprowadził już w styczniu obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, zamojskim, a także w Chełmie i Zamościu.

W związku z pojawieniem się najnowszego przypadku wścieklizny u kota, powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej wydał rozporządzenie, w którym wprowadzony został obowiązek szczepienia kotów na terenie miejscowości: Husinka (w gminie Biała Podlaska), Dobrynka, Piszczac Pierwszy oraz Popiel (w gminie Piszczac), a także na terenie gmin Rokitno Terespol i Zalesie.

Obostrzenia lekarza weterynarii

Koty należy szczepić w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia. Kolejne obostrzenia to nakaz trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Mieszkańcy muszą też pozostawiać zwierzęta gospodarskie na wybiegach lub pastwiskach pod nadzorem.

Na zagrożonym obszarze zakazano też organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, a także organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki.

Będzie krajowy rejestr psów i kotów? Każdy pies ma być "zaczipowany"

Polska

Wodowstręt i światłowstręt

Wścieklizna to choroba nieuleczalna i śmiertelna. Do zakażenia człowieka dochodzi w przypadku pogryzienia, podrapania przez chore zwierzę i kontaktu śluzówek lub uszkodzonej skóry ze śliną chorych zwierząt. W każdym przypadku pogryzienia przez nieznane lub nieszczepione zwierzę, należy się zgłaszać do lekarza. Nosicielami wirusa są zwierzęta dzikie i domowe, tj. psy, wilki, lisy, kojoty, nietoperze, ale także wiewiórki, sarny, koty.

Okres inkubacji wirusa u człowieka może trwać od trzech do ośmiu tygodni (lub dłużej), a po nim pojawiają się niespecyficzne objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzienia. Następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznymi objawami wścieklizny są wodowstręt i światłowstręt.

Ostatni przypadek stwierdzenia wścieklizny u człowieka w Polsce miał miejsce w 2002 roku.

W Lubelskiem to pierwsze ognisko wścieklizny w tym roku. W zeszłym roku odnotowano ich osiem.

Mieszkańcy dostali alerty
Źródło: tvn24.pl

Zrzuty szczepionek dla lisów

Mieszkańcy województwa dostali ostatnio alerty związane z tym, że od czwartku (16 kwietnia) do niedzieli (19 kwietnia) planowane są zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Służby proszą, aby nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt. Jak, w rozmowie z tvn24.pl, wyjaśnia Monika Michałowska, nie ma to nic wspólnego ze sprawą kota.

- Chodzi o rutynową akcję związaną z lisami – zaznacza.

"Zarażony wścieklizną lis zaatakował człowieka, który spacerował z psem po lesie"

Krowa była zarażona wścieklizną

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Mikulicz
