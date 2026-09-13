Lublin 15-latek bez uprawnień do jazdy na motocyklu bez tablicy rejestracyjnej. Apel policji Oprac. Tomasz Mikulicz |

13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: KPP Opole Lubelskie

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W sobotę po godzinie 15 policjanci zatrzymali w miejscowości Niezabitów kierowcę motocykla crossowego. Drogą powiatową jechał 15-latek z gminy Poniatowa.

Chłopiec nie miał uprawnień do kierowania, a jednoślad tablicy rejestracyjnej. Motocykl nie był też dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i nie posiadał obowiązkowej polisy OC.

Jednoślad nie miał tablicy rejestracyjnej Źródło zdjęcia: KPP Opole Lubelskie

Policja: cross to nie zabawka

"15-latek został przekazany opiekunom. Dokumentacja funkcjonariuszy z wykonanych ustaleń zostanie przesłana do sądu rodzinnego" – pisze w komunikacie podkomisarz Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Apeluje też do rodziców i opiekunów o rozwagę i odpowiedzialność, przypominając, że motocykl crossowy to nie zabawka.

"Za zachowanie dzieci odpowiadają dorośli. Kupno nieletniemu bez uprawnieńm, mocnego motocykla typu cross i przyzwolenie na poruszanie się nim po drogach publicznych to skrajna nieodpowiedzialność, która grozi tragedią oraz surowymi karami finansowymi i prawnymi dla samych rodziców" – zaznacza policjantka.

Takie pojazdy z założenia na terenach zamkniętych

Podkreśla też, że pojazdy typu cross służą z założenia do jazdy po wyznaczonych torach lub terenach zamkniętych.

"Na drogach publicznych stanowią zagrożenie dla samego kierującego, jak i postronnych osób" – przestrzega podkom. Bigos.