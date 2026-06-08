Lublin Seryjna podpalaczka przyłapana na gorącym uczynku

Pożar traw pod Warszawą Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do pożarów dochodziło od marca do końca maja tego roku. Jak ustaliła policja, kobieta, poruszając się rowerem, miała podkładać ogień w rejonie lasów, łąk i nieużytków rolnych. Miała tak doprowadzić do 39 pożarów.

Podpalaczka zatrzymana, usłyszała zarzuty

Do zatrzymania doszło w minioną niedzielę. Tego dnia służby aż pięciokrotnie interweniowały w związku z nowymi pożarami. Policjanci zauważyli rowerzystkę w rejonie zdarzeń i ustalili, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za podpalenia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie kobiecie 39 zarzutów dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Zatrzymanej kobiecie grozi do 10 lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Grozi jej więzienie

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec 51-latki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi jej do 10 lat więzienia.

Służby apelują do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich zauważonych pożarów oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z otwartego ognia. Podkreślają, że szybka reakcja i odpowiedzialne zachowanie mogą zapobiec tragedii.

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