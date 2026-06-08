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Lublin

Seryjna podpalaczka przyłapana na gorącym uczynku

Zatrzymanej kobiecie grozi do 10 lat więzienia
Pożar traw pod Warszawą
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów
Policjanci zatrzymali 51-letnią kobietę podejrzaną o serię podpaleń na terenie gminy Niedźwiada w województwie lubelskim. Kobieta miała podpalać łąki, lasy i nieużytki rolne. Wpadła na gorącym uczynku. Śledczy ustalili, że może mieć na koncie 39 takich zdarzeń. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Do pożarów dochodziło od marca do końca maja tego roku. Jak ustaliła policja, kobieta, poruszając się rowerem, miała podkładać ogień w rejonie lasów, łąk i nieużytków rolnych. Miała tak doprowadzić do 39 pożarów.

Podpalaczka zatrzymana, usłyszała zarzuty

Do zatrzymania doszło w minioną niedzielę. Tego dnia służby aż pięciokrotnie interweniowały w związku z nowymi pożarami. Policjanci zauważyli rowerzystkę w rejonie zdarzeń i ustalili, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za podpalenia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie kobiecie 39 zarzutów dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Zatrzymanej kobiecie grozi do 10 lat więzienia
Zatrzymanej kobiecie grozi do 10 lat więzienia
Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Grozi jej więzienie

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec 51-latki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi jej do 10 lat więzienia.

Służby apelują do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich zauważonych pożarów oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z otwartego ognia. Podkreślają, że szybka reakcja i odpowiedzialne zachowanie mogą zapobiec tragedii.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LubelskiePożaryPolicjaStraż pożarna
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