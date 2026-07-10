Lublin Przyszła pijana do urzędu, chwilę później wsiadła do auta

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Puławy

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Do zdarzenia doszło 8 lipca w Nałęczowie. Pracownica jednego z urzędów powiadomiła policję, że jedna z petentek była wyraźnie pod wpływem alkoholu. Po wizycie kobieta wsiadła do samochodu marki Volvo i odjechała.

O zdarzeniu natychmiast poinformowano funkcjonariuszy. Policjanci z wydziału ruchu drogowego puławskiej komendy szybko namierzyli wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedziała 51-letnia mieszkanka gminy Nałęczów.

Kierująca miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie Źródło zdjęcia: KPP Puławy

Kierująca miała prawie dwa promile

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kobieta odpowie przed sądem.

Ponieważ stężenie alkoholu przekroczyło półtora promila, zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości.

Policja przypomina, że kierowanie autem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia, wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów i wysokimi sankcjami finansowymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek - każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.