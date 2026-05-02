Lublin

Zderzenie trzech pojazdów, w tym radiowozu. Droga do Warszawy zablokowana

Wypadek na S12/S17
Zderzenie trzech samochodów, w tym radiowozu, ranny policjant
Źródło: Policja Lubelska
Z powodu zderzenia trzech pojazdów, w tym radiowozu, zablokowana jest droga ekspresowa S12/S17 na odcinku Nałęczów-Kurów (Lubelskie) w kierunku Warszawy i Radomia. Ruch odbywa się objazdami. Po wypadku do szpitala trafił policjant.

Puławska policja przekazała, że do zderzenia doszło na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów.

Miejsce wypadku
Źródło: tvn24.pl

Według ustaleń ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz policyjny, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. Do szpitala trafił jeden z mundurowych.

Wypadek na S12/S17
Źródło: Policja Lubelska
W zderzeniu brał udział radiowóz
Źródło: Policja Lubelska

Z powodu zdarzenia droga ekspresowa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są objazdem przez węzeł Nałęczów, starą drogą krajową nr 17 i miasto Kurów do węzła Kurów Wschód. Dla ciężarówek służby wyznaczyły trasę drogami wojewódzkimi nr 874 i 824 do węzła Puławy Wschód. 

Wypadek na S12/S17
Źródło: Policja Lubelska
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Zderzenie z łosiem. 11-latka ciężko ranna
WARSZAWA
Trump Merz
USA wycofają część żołnierzy z Niemiec. Jest reakcja Berlina
Świat
imageTitle
Trzy kwadranse jak z koszmaru. Wyjątkowa sytuacja w NBA
EUROSPORT
AdobeStock_367851817
Budzisz się połamany? Sprawdź, co robisz źle
Agata Daniluk
26 min
pc
Kulisy wymiany więźniów z Białorusią. Ekspert: wszyscy coś zyskali
Horyzont
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
BIZNES
System Patriot
USA ostrzegają sojuszników, w tym Polskę. Chodzi o broń
Świat
imageTitle
Brytyjczycy triumfują w Landshucie. Pojadą na finał w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Modlinie
Pożar hałdy plastiku. Apel do mieszkańców
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
BIZNES
imageTitle
Burza po meczu ekstraklasy. "Skandal po prostu"
EUROSPORT
49 min
Protestujący rolnicy na Placu Defilad
"To nie może się wydarzać nigdy więcej". Jak Unia chce pogodzić trzy różne światy?
Szczyt Europy
Pomorskie, m. Salino
Przewróciła się łódź, są ofiary śmiertelne
Trójmiasto
Humbak Timmy na barce
Pokonali Cieśniny Duńskie. Szykują się do uwolnienia Timmy'ego
METEO
imageTitle
Piłkarskie święto na Narodowym. O której finał Pucharu Polski?
EUROSPORT
Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej
Z czego słynie Bielsko-Biała? Nie każdy odpowie poprawnie na 10 pytań
Quizy
imageTitle
Piękna batalia w snookerowym teatrze marzeń. Higgins z przewagą przed ostatnim aktem
EUROSPORT
Donald Trump
Amerykanie ocenili decyzję Trumpa. Sondaż nie zostawia złudzeń
Świat
Wypadek w Jednaczewie
Zostawił rannego pasażera w rozbitym aucie i uciekł
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
BIZNES
burza piorun blyskawica niebo chmury
Tutaj po majówce może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Uderzenie w głębi Rosji. Ogromne straty
Świat
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót faworyta. Dogrywka i niesamowity rzut w Toronto
EUROSPORT
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
BIZNES
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
METEO
16 min
3004_cnb_davies
Profesor Davies: Polacy chyba tego nie widzą, ale ja to widzę
Czarno na białym
Wypadek autokaru w Meksyku
Autokar z turystami wypadł z drogi, wiele ofiar
Świat
Łatwogang i Badoes
Kapitalizm, łapy precz od streamu!
Szymon Żyśko
