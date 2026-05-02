Lublin Zderzenie trzech pojazdów, w tym radiowozu. Droga do Warszawy zablokowana

Zderzenie trzech samochodów, w tym radiowozu, ranny policjant

Puławska policja przekazała, że do zderzenia doszło na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów.

Miejsce wypadku

Według ustaleń ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz policyjny, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. Do szpitala trafił jeden z mundurowych.

Wypadek na S12/S17

W zderzeniu brał udział radiowóz

Z powodu zdarzenia droga ekspresowa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są objazdem przez węzeł Nałęczów, starą drogą krajową nr 17 i miasto Kurów do węzła Kurów Wschód. Dla ciężarówek służby wyznaczyły trasę drogami wojewódzkimi nr 874 i 824 do węzła Puławy Wschód.

Wypadek na S12/S17

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo