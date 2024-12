Na drodze wojewódzkiej na wysokości miejscowości Nadrzecze (woj. lubelskie) leżał martwy 32-latek. Policja miała podejrzenia, że ktoś go potrącił. Po ponad dwóch godzinach na komendę zgłosił się 70-latek, który stwierdził, że to on potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia.