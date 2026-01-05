Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Myśliwy będzie odpowiadał za zabójstwo. Wyszedł z aresztu po wpłacie miliona złotych

Zginął 60-latek
Myśliwy myślał, że strzela do dzika. Odpowie za zabójstwo (19.09.2025)
Źródło: TVN24
40-letni myśliwy Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Jest podejrzany o to, że podczas polowania w Młyniskach (Lubelskie) śmiertelnie postrzelił 60-latka. Miał pomylić go z dzikiem. Sławomir A. trafił do aresztu. Teraz jest jednak na wolności. Wrócił do domu po tym, jak wpłacone zostało poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Według mediów podejrzany jest synem producenta wędlin i jednocześnie jednego z najbogatszych przedsiębiorców w regionie.

Do tragedii doszło w nocy 16 sierpnia zeszłego roku w miejscowości Młyniska w powiecie lubartowskim. Na polu kukurydzy rozstawiło się trzech myśliwych, którzy chcieli upolować dzika.

Pole znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkałej posesji. Z ustaleń wynika, że śpiący w domu 60-letni mężczyzna obudził się, bo usłyszał przejeżdżający drogą samochód. W pewnym momencie wyszedł przed swoją posesję i stanął przy furtce.

Zginął 60-latek
Zginął 60-latek
Źródło: TVN24

Zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym

- W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że strzela do dzika - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który niestety trafił mężczyznę w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna zginął na miejscu - informowała w sierpniu prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

40-letni myśliwy Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Grozi za to od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem śledczych, posiadany przez podejrzanego sprzęt umożliwiał mu rozpoznanie celu, do którego strzelał. Tym bardziej, że brama posesji, przed którą stał 60-latek była oświetlona przy pomocy szpaleru lamp solarnych. Zamiar ewentualny oznacza, że podejrzany wprawdzie nie chciał zabić, ale godził się na taki skutek.

Do tragedii doszło w miejscowości Młyniska
Do tragedii doszło w miejscowości Młyniska
Źródło: TVN24

Miał być w areszcie przynajmniej do 13 lutego

Sławomir A. trafił na trzy miesiące do aresztu. Później ten środek zapobiegawczy był przedłużony. Mężczyzna miał zostać w areszcie przynajmniej do 13 lutego 2026 roku. 

Sąd Apelacyjny w Lublinie podjął w grudniu decyzję o wypuszczeniu mężczyzny na wolność. Stało się to po tym, jak wpłacone zostało poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Sąd uznał, że tymczasowy areszt nie jest już niezbędny, bo postępowanie dowodowe zostało w bardzo dużym stopniu przeprowadzone. A najważniejsze, że przesłuchano już świadków. Nie ma więc obaw, że oskarżony będzie mataczył.

Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Źródło: Kontakt24

Ma trzy razy w tygodniu stawiać się na komisariacie

- Do pozyskania są jeszcze opinie specjalistyczne, na które podejrzany nie ma możliwości wpływania - mówi nam sędzia Barbara du Chateau, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dodaje, że Sławomir A. został objęty dozorem policyjnym i ma trzy razy w tygodniu stawiać się na komisariacie policji.

- Został mu też zatrzymany paszport i ma zakaz opuszczania kraju. Dostał również zakaz kontaktowania się z dwoma świadkami - podkreśla sędzia.

Akt oskarżenia do połowy roku

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", myśliwy jest synem znanego producenta wędlin i jednocześnie jednego z najbogatszych przedsiębiorców w regionie.

Jak mówi nam prokurator Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, akt oskarżenia powinien być gotowy do połowy 2026 roku.

- Nie mamy jeszcze wszystkich ekspertyz oraz nie mamy wykonanych wszystkich czynności procesowych, w tym przesłuchania małoletniego syna podejrzanego, który był z ojcem na miejscu - zaznacza prokurator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa

Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
LubelskieMyśliwiProkuratura
Czytaj także:
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Świat
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Potrącił 14-latka, chłopiec zmarł. Kierowca stanie przed sądem
WARSZAWA
GettyImages-2252064818
Tankowce z ropą potajemne opuściły Wenezuelę
Świat
Redzikowo
Zasypana droga do szkoły. Lekcje w Redzikowie odwołane
Szczecin
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
Iga Świątek w United Cup
Polska wygrała z Niemcami w United Cup. Hurkacz i Świątek nie zawiedli [WYNIKI]
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United zwolnił trenera
EUROSPORT
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca pozostanie bezkarny
WARSZAWA
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
BIZNES
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
METEO
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Państwa Unii reagują na kryzys wenezuelski. Z jednym wyjątkiem
Świat
31-latek trafił do aresztu
31-latek zatrzymany po pościgu. Miał zakaz prowadzenia
Poznań
imageTitle
Trzęsienie ziemi u potencjalnych rywali Polaków
EUROSPORT
Pszczoły
Co mówią jelita pszczół? "Czuły czujnik biologiczny"
Zdrowie
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
BIZNES
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
METEO
Koń wpadł do zamarzniętego stawu
Pod koniem załamał się lód. Zwierzę nie mogło się wydostać
Łódź
Łotewska straż przybrzeżna
Kolejny kabel na Bałtyku uszkodzony. Służby weszły na statek
Świat
Pożar w budynku wielorodzinnym
Zapaliły się śmieci przy piecu. Ewakuacja mieszkańców
Wrocław
Alberto Trentini
Od ponad roku siedzi w wenezuelskim więzieniu. Liczą na jego uwolnienie
Świat
27-latek uciekał przed policją
Drift na ulicy i ucieczka przed policją
Rzeszów
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
BIZNES
Konkret24. Trump i "reaktywacja" doktryny Monroego. Czyli czego?
Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?
KONKRET24
Zima, śnieg, pociąg
Utrudnienia na kolei wokół Warszawy. Winne usterki i pogoda
WARSZAWA
shutterstock_1955758489
To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"
Świat
Donald Tusk
"Niżej upaść nie można". Tusk komentuje
Polska
53-latkowi grozi dożywocie
Cios nożem w klatkę piersiową. Nie żyje 78-latek
Łódź
imageTitle
Kapitalny powrót. Hurkacz nie dał szans trzeciej rakiecie świata
EUROSPORT
imageTitle
Majchrzak "szczęśliwy" w Brisbane. Wykorzystał szansę
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica