Zignorował znak "stop" i wjechał pod pociąg

Rząd Mateusza Morawieckiego wykorzystywał zespół do walki z dezinformacją w państwowym instytucie NASK do badania, co Polacy myślą o PiS przed wyborami - donosi "Gazeta Wyborcza". Jak pisze dziennik, na zlecenie kancelarii premiera sprawdzano m.in., co internauci piszą o córce Mateusza Morawieckiego, którą ówczesny premier wysłał do prywatnej szkoły, co myślą o aferze wizowej w MSZ, jak reagują na rosnące ceny mieszkań, co pisze się w mediach społecznościowych o wiarygodności PiS. - To chora sytuacja, gdy system, który ma bronić państwa, wykorzystywany jest do obrony i utrzymania władzy - powiedział "GW" wicepremier Krzysztof Gawkowski.