Lublin Spacerował z nożem i zaczepiał przechodniów. Chciał też okraść mężczyznę na wózku Oprac. Tomasz Mikulicz |

Milejów. Usłyszał łącznie 10 zarzutów. Z ustaleń wynika, że chciał też okraść mężczyznę na wózku Źródło wideo: KPP Łęczna Źródło zdj. gł.: KPP Łęczna

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"Na przestrzeni ostatniego miesiąca na terenie gminy Milejów doszło do szeregu przestępstw. Policjanci otrzymywali zgłoszenia, które dotyczyły między innymi usiłowania rozboju, kierowania gróźb karalnych, kradzieży z włamaniem" - informuje w komunikacie aspirant sztabowy Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 51-latka z gminy Milejów.

Grozi mu do 15 lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Łęczna

Groził mężczyźnie na wózku, potem włamał mu się do domu

Z ustaleń wynika, że to on w połowie października podszedł na jednej z ulic w Milejowie do 52-latka jadącego na wózku elektrycznym i zaczął uderzać go pięściami. Następnie przeszukał go, żądając pieniędzy. Na koniec przyłożył mu nóż do szyi i zakazał informowania kogokolwiek o tym, co się stało.

"Następnej nocy włamał się do domu tego samego mężczyzny, jednak został spłoszony i nie zdołał niczego ukraść" - informuje policja.

Zaczepiał przechodniów, uderzył nożem

Do kolejnego przestępstwa doszło w okolicy parku w Milejowie.

"51-latek spacerował z nożem i zaczepiał przechodniów. Na to niepokojące zachowanie zareagował 25-latek. Wówczas napastnik uderzył go nożem w okolice twarzy powodując obrażenia. Kilkanaście dni później również zaatakował pokrzywdzonego, tym razem uderzając go pięścią w twarz" - relacjonuje asp. szt. Krasna.

Znaleźli noże oraz skradzione elektronarzędzia Źródło zdjęcia: KPP Łęczna

Groził rodzinie, kradł elektronarzędzia

Z ustaleń policji wynika też, że mężczyzna groził śmiercią członkom swojej rodziny. Włamał się również do altany ogrodowej i pomieszczeń gospodarczych, skąd ukradł elektronarzędzia. Jego łupem padły między innymi szlifierki, kosiarka ogrodowa, prostownik i wiertarka o łącznej wartości ponad trzech tysięcy złotych. Ponadto sprzed budynku jednego z banków ukradł rower o wartości dwóch tysięcy złotych.

"Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania kryminalni odnaleźli część skradzionych przedmiotów. Zabezpieczyli również dwa noże" - głosi komunikat.

Trafił do aresztu

51-latek usłyszał łącznie 10 zarzutów dotyczących m.in. usiłowania rozboju, kierowania gróźb karalnych, kradzieży z włamaniem, naruszenia nietykalności cielesnej w związku z podjętą interwencją, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Dwa zarzucane czyny miały charakter chuligański.

Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.