Spacerował z nożem i zaczepiał przechodniów. Chciał też okraść mężczyznę na wózku
"Na przestrzeni ostatniego miesiąca na terenie gminy Milejów doszło do szeregu przestępstw. Policjanci otrzymywali zgłoszenia, które dotyczyły między innymi usiłowania rozboju, kierowania gróźb karalnych, kradzieży z włamaniem" - informuje w komunikacie aspirant sztabowy Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 51-latka z gminy Milejów.
Groził mężczyźnie na wózku, potem włamał mu się do domu
Z ustaleń wynika, że to on w połowie października podszedł na jednej z ulic w Milejowie do 52-latka jadącego na wózku elektrycznym i zaczął uderzać go pięściami. Następnie przeszukał go, żądając pieniędzy. Na koniec przyłożył mu nóż do szyi i zakazał informowania kogokolwiek o tym, co się stało.
"Następnej nocy włamał się do domu tego samego mężczyzny, jednak został spłoszony i nie zdołał niczego ukraść" - informuje policja.
Zaczepiał przechodniów, uderzył nożem
Do kolejnego przestępstwa doszło w okolicy parku w Milejowie.
"51-latek spacerował z nożem i zaczepiał przechodniów. Na to niepokojące zachowanie zareagował 25-latek. Wówczas napastnik uderzył go nożem w okolice twarzy powodując obrażenia. Kilkanaście dni później również zaatakował pokrzywdzonego, tym razem uderzając go pięścią w twarz" - relacjonuje asp. szt. Krasna.
Groził rodzinie, kradł elektronarzędzia
Z ustaleń policji wynika też, że mężczyzna groził śmiercią członkom swojej rodziny. Włamał się również do altany ogrodowej i pomieszczeń gospodarczych, skąd ukradł elektronarzędzia. Jego łupem padły między innymi szlifierki, kosiarka ogrodowa, prostownik i wiertarka o łącznej wartości ponad trzech tysięcy złotych. Ponadto sprzed budynku jednego z banków ukradł rower o wartości dwóch tysięcy złotych.
"Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania kryminalni odnaleźli część skradzionych przedmiotów. Zabezpieczyli również dwa noże" - głosi komunikat.
Trafił do aresztu
51-latek usłyszał łącznie 10 zarzutów dotyczących m.in. usiłowania rozboju, kierowania gróźb karalnych, kradzieży z włamaniem, naruszenia nietykalności cielesnej w związku z podjętą interwencją, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Dwa zarzucane czyny miały charakter chuligański.
Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.