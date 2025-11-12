68-latek śmiertelnie postrzelony na polowaniu

Do zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim Źródło: Google Maps

Szczegóły w tej sprawie przekazała aspirant sztabowa Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji. Po godzinie 20 we wtorek (11 listopada) w Milejowie podczas polowania doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-letniego mężczyzny. Do sprawy został zatrzymany 50-latek. Obaj uczestniczyli w tym samym polowaniu.

Śledztwo prokuratury

- Za wcześnie mówić o szczegółach. Obecnie policjanci ustalają przebieg zdarzenia - zaznaczyła Krasna. Dodała, że prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie śledztwo prowadzone jest wstępnie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi do pięciu lat więzienia.

Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała, że w czwartek znanych będzie więcej informacji. - Na ten moment mogę powiedzieć jedynie, że było polowanie. Padł strzał, który okazał się być śmiertelny - dodała.

