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Lublin

Mieli grozić, publikować filmy i nawoływać do przemocy. Są zarzuty i areszty

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Policyjne kontrole w szkołach
Policja o kontrolach w szkołach i zatrzymaniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
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Areszt dla 21-latka podejrzanego o przygotowywanie zabójstwa, zarzuty dla uczniów publikujących niepokojące treści w sieci i dozory policyjne. To efekt działań policji po zgłoszeniach dotyczących zagrożeń w szkołach na terenie całej Polski.

Po piątkowej fali zgłoszeń dotyczących niepokojących zachowań i wpisów młodych ludzi, służby w całym kraju przeprowadziły szeroko zakrojone działania w placówkach oświatowych. Policja skontrolowała blisko 80 tysięcy szkół, a zatrzymano 135 osób. W kilku sprawach prokuratura przedstawiła już zarzuty, a sądy zastosowały środki zapobiegawcze, w tym dozory policyjne i tymczasowe areszty.

Jednocześnie policjanci podkreślają, że nie potwierdziły się informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu, który miał być źródłem niebezpiecznych zachowań młodzieży.

"Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce" - poinformowała w piątek Polska Policja.

Areszt dla 21-latka z Lublina

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował trzymiesięczny areszt wobec 21-letniego obywatela Ukrainy Yaroslava F., podejrzanego o przygotowywanie zabójstwa przypadkowo wybranej osoby przy użyciu noża, motywowanego nienawiścią rasową. Zatrzymany to student kryminologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Lublinie, podejrzany wszedł w posiadanie trzech noży. Jeden z nich nosił przy sobie, a dwa kolejne, przeznaczone do rzucania, przechowywał w miejscu zamieszkania.

"Podejrzany motywował się do popełnienia zbrodni poprzez oglądanie drastycznych materiałów w aplikacji Telegram. Wstępna analiza zabezpieczonego sprzętu elektronicznego (dwóch telefonów oraz laptopa) wykazała, że wyszukiwał w sieci treści związane z torturami oraz zadawaniem bólu" - informuje prokokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 

Śledczy ustalili również, że próbował znaleźć wspólnika do udziału w planowanej zbrodni. Miał namawiać jedną ze studentek do przyłączenia się do tego typu działań. Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przekazały służbom niepokojące informacje. Mężczyzna został zatrzymany podczas wykonywania pracy kierowcy taksówki na aplikację. Yaroslav F. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których kwestionował ustalenia faktyczne. 

Za przygotowanie do zabójstwa grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Zarzut dla 17-latka po nieudanym żarcie

W sobotę Prokuratura Rejonowa w Zgierzu przedstawiła zarzuty 17-letniemu uczniowi jednej ze szkół zawodowych w Ozorkowie (Łódzkie), który - jak informuje prokuratura - nakłaniał do dźgania się nożami.

"9 października funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Ozorkowie otrzymali informację o tym, że 17-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie zamieszcza agresywne wpisy w komentarzach pod filmami na jednym z portali internetowych. W jednym z nich napisał, że trwa "wyzwanie", które wymaga wzajemnych ataków" - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 

Chłopak został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Prokuratura przedstawiła mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. "W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu" - dodaje.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Za zarzucane przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Powiedział nauczycielce, że "wróci z nożem"

Do niepokojącej sytuacji doszło w piątek w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Według ustaleń policji, 18-letni uczeń pojawił się w szkole bez wymaganych dokumentów i mundurka. Został jednak warunkowo wpuszczony na teren placówki i wysłany na rozmowę z wychowawczynią.

"Nauczycielka mówiła też o kwestiach bezpieczeństwa na terenie placówki, co miało szczególne znaczenie w związku z piątkowymi niepokojami i atmosferą panująca w placówkach oświatowych. 18-latek niezadowolony z przebiegu rozmowy, powiedział: wrócę tu z nożem. Słowa ucznia wzbudziły u wychowawczyni obawę, że groźba może być spełniona" - informuje mł. asp. Katarzynę Biniaszczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

O sprawie natychmiast powiadomiono służby. 18-latkowi został przedstawiony zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Uczeń został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. O karze dla 18-latka zdecyduje sąd

Film z nożem postawił służby na nogi

Sąd zdecydował o warunkowym dwumiesięcznym areszcie wobec 17-latka. Chłopak został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie). Dyrekcja tej szkoły zgłosiła policji, że jeden z uczniów, 17-latek, nagrał niepokojący film z nożem.

Nóż widoczny na nagraniu policjanci znaleźli później w samochodzie jednego z jego kolegów. W związku z tym incydentem dodatkowo zatrzymana została również kilka godzin później ich 18-letnia koleżanka. Po wykonaniu czynności procesowych dwoje pozostałych zatrzymanych zostało zwolnionych, a 17-latkowi postawiono zarzut związany z fałszywym zawiadomieniem o zagrożeniu. Nastolatek przyznał się do zarzutów.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego warunkowego dwumiesięcznego aresztu. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży sędzia Jan Leszczewski, wysokomazowiecki sąd postanowił, że areszt może zostać zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 15 tysięcy złotych, jeśli pieniądze zostaną wpłacone na konto sum depozytowych sądu do 26 października.

Prokuratura początkowo wnioskowała o trzymiesięczny areszt, argumentując to między innymi obawą mataczenia i wpływania na świadków. - Rozważamy skierowanie zażalenia - powiedział szef Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Kryszpin.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Szkoładziecikontrole w szkołach
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