Lublin Pilot zginął podczas akcji gaśniczej. Żałoba w Mieleckich Zakładach Lotniczych Anna Winiarska |

Nagranie krążące w internecie, które ma przedstawiać katastrofę Dromadera - wideo bez dźwięku Źródło: Internauta

Samolot gaśniczy Mieleckich Zakładów Lotniczych rozbił się we wtorek wieczorem w powiecie biłgorajskim.

"Zginął nasz pilot Andrzej - wieloletni kapitan PLL LOT, który po zakończeniu służby liniowej latał jako pilot samolotu M-18 Dromader w MZL, oddany swojej pracy i ludziom. Jego śmierć to bolesna strata dla całej społeczności lotniczej oraz wszystkich, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować" - czytamy w oświadczeniu Mieleckich Zakładów Lotniczych.

MZL złożyły kondolencje rodzinie pilota i wszystkim, których dotknęła ta strata.

"Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie zapewniając o naszym wsparciu i gotowości do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w tym niezwykle trudnym czasie. Jednocześnie informujemy, że współpracujemy z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - zapewnia przedsiębiorstwo.

Tragedia podczas akcji gaśniczej

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował w środę, że śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, w której zginęła jedna osoba. Od rana prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia przez prokuratorów. Jest także biegły z zakresu medycyny sądowej. Oględziny będą kontynuowane także z udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Śledczy zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także zgromadzić potrzebną dokumentację i przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. - To wszystko ma na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i jego przyczyn oraz ewentualnie rozważenie, czy ktoś powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialność karną - wyjaśnił rzecznik.

Nie wykluczył, że ewentualne śledztwo w sprawie samego pożaru lasu w Puszczy Solskiej będzie również prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.