Było przed godziną 13. Na ławce na przystanku autobusowym w Markuszowie siedziała 74-letnia seniorka. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna i próbował wyrwać torebkę, którą trzymała na kolanach.
"Kobieta jej nie puściła i zaczęła głośno wołać o pomoc. Mimo tego napastnik coraz mocniej ciągnął za torebkę próbując ją wyszarpnąć. W pewnym momencie wykręcił seniorce palce, aby puściła pasek" - pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
W torebce były pieniądze i dokumenty
Gdy udało mu się wyszarpnąć przedmiot, podbiegł do niego przypadkowy przechodzień, który usłyszał wołanie kobiety o pomoc. Mężczyzna odebrał agresorowi torebkę i oddał ją poszkodowanej. W tym czasie sprawca uciekł. W torebce, którą chciał ukraść, kobieta miała portfel z pieniędzmi oraz dokumenty.
O sprawie dowiedział się dzielnicowy z komisariatu w Kurowie, który był już po służbie. Na miejsce wysłany został patrol. Mundurowi ustalili, że podejrzanym jest 58-letni mieszkaniec gminy Markuszów.
Będzie odpowiadał w warunkach recydywy
Został już zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.
"Ze względu na to, że był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności, będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że jego kara zostanie zwiększona o połowę" – zaznacza nadkom. Rejn-Kozak.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy