Lublin

Mężczyzna chciał wyrwać seniorce torebkę. Pomógł jej przypadkowy przechodzień

Trafił na trzy miesiące do aresztu
Markuszów. Chciał wyrwać seniorce torebkę. Zauważył to przypadkowy przechodzień
Źródło: KPP Puławy
Policja zatrzymała 58-latka, który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju. Z ustaleń wynika, że podszedł w środku dnia w Markuszowie (Lubelskie) do siedzącej na ławce 74-latki i chciał jej wyrwać torebkę. Kobieta zaczęła głośno krzyczeć. Pomógł przypadkowy przechodzień, który zabrał mu torebkę i zwrócił ją seniorce. 

Było przed godziną 13. Na ławce na przystanku autobusowym w Markuszowie siedziała 74-letnia seniorka. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna i próbował wyrwać torebkę, którą trzymała na kolanach.

"Kobieta jej nie puściła i zaczęła głośno wołać o pomoc. Mimo tego napastnik coraz mocniej ciągnął za torebkę próbując ją wyszarpnąć. W pewnym momencie wykręcił seniorce palce, aby puściła pasek" - pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Źródło: KPP Puławy

W torebce były pieniądze i dokumenty

Gdy udało mu się wyszarpnąć przedmiot, podbiegł do niego przypadkowy przechodzień, który usłyszał wołanie kobiety o pomoc. Mężczyzna odebrał agresorowi torebkę i oddał ją poszkodowanej. W tym czasie sprawca uciekł. W torebce, którą chciał ukraść, kobieta miała portfel z pieniędzmi oraz dokumenty. 

O sprawie dowiedział się dzielnicowy z komisariatu w Kurowie, który był już po służbie. Na miejsce wysłany został patrol. Mundurowi ustalili, że podejrzanym jest 58-letni mieszkaniec gminy Markuszów.

Źródło: KPP Puławy

Będzie odpowiadał w warunkach recydywy

Został już zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

"Ze względu na to, że był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności, będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że jego kara zostanie zwiększona o połowę" – zaznacza nadkom. Rejn-Kozak.  

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy

Policja Lubelskie
